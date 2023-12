Zappaterra "Vtb, cerchiamo l’impresa"

La Fcredil va a caccia di un’impresa. "La sto aspettando, anche perché nelle ultime uscite ci siamo andate sempre più vicine. Spero che questa sia la volta buona, anche perché tre punti conquistata con una delle formazioni ai primi posti in classifica potrebbero farci fare un salto di qualità decisivo sul piano della consapevolezza".

A parlare è Andrea Zappaterra, l’allenatore della Vtb, che nelle ultime due uscite ha visto le sue ragazze cedere il passo con Talmassons e Perugia: con le friulane terze della classe, ko per 3-1 perdendo due set in volata 23-25, e con la capolista Perugia Bologna ha strappato un set al cospetto di una squadra che non lasciava per strada parziali dalla terza giornata, sfiorando il tiebreak.

Il calendario è in salita: dopo terza e prima in classifica, alle 15, al PalaMarani di Budrio arriverà Messina, quarta. Ma la Vtb punta all’impresa e la convinzione che il risultato a sorpresa possa arrivare è in crescendo, come in crescendo ci sono Tellaroli, Bovolo e la centrale Tresoldi, rientrata a Perugia dopo due settimane di stop per un problema muscolare alla coscia. Squadra al completo per Zappaterra, che avrà l’imbarazzo della scelta tanto per il sestetto titolare quanto per eventuali innesti da buttare nella mischia a partita in corso.

"Abbiamo tutte le carte in regola per potercela giocare anche contro formazioni di alto livello e con Messina puntiamo a rifarci del ko dell’andata", conferma la seconda palleggiatrice Del Federico, pure lei tra le protagoniste a Perugia, entrando a partita in corso. Bologna punta all’impresa anche per motivi di classifica. Questa terza giornata del girone di ritorno propone lo scontro di bassa classifica tra Soverato e Como. I tre punti consentirebbero alla Fcredil di guadagnare una posizione e salire al quintultimo posto in caso di vittoria di Soverato e di tenere dietro le calabresi, in vista di una seconda parte di girone di ritorno che metterà di fronte Bologna agli scontri diretti salvezza.

Le altre gare: Perugia-Talmassons, Soverato-Albese Como, Millenium Brescia-Pescara, Busto Arsizio-Altafratte Padova.

La classifica: Perugia 31; Busto Arsizio 29; Talmassons 25; Città di Messina 24; Millenium Brescia 19; Albese Como 12; Vtb Fcredil Bologna 11; Soverato 10; Altafratte Padova 4; Pescara 0.