Zephyr non sbaglia un colpo. Mozzate battuto in tre set

Zephyr Mulattieri

3

Volley Mozzate

0

(25-21; 25-14; 25-20)

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Cuti 1, Poggio 16, Conti 15, Ruffo 9, Peripolli 9, Vescovi 7, liberi Giannarelli e Vignali. All. Delvecchio; vice Sisti

R&S VOLLEY MOZZATE: De Santis 10, Pacifico, Seveglieric 12, Gasparotti 2, Agostinelli 4, Cardarelli 3, Cattaneo 1, Guanziroli 1, Marini 6, liberi Parisi e Anziani. All. Luraghi

Arbitri: Roncati e Tropea

SANTO STEFANO MAGRA – Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che ha liquidato in tre set il Volley Mozzate. La sfida, ad eccezione del primo parziale, è stata a senso unico per i ragazzi di Delvecchio che hanno portato a casa tre punti d’oro. "Se ne va un 2023 che ci ha visto restare in B con una certa difficoltà – commenta il presidente Claudio Dal Cielo – anche in questo inizio di campionato non siamo partiti bene. Il successo con Mozzate ci sprona ad essere ottimisti".

Risultati 11ª giornata: Trading Logistic-Malnate 3-1, Sant’Anna-Alba 3-0, Caronno-Alto Canavese 1-3, Ciriè-Parella 3-0, Ormezzano-Saronno 3-1.

Classifica: Ciriè 28, Tomcar 24, Malnate e Caronno 23, Alto Canavese 21, Parella 17, Alba 16, Trading Logistic 12, Saronno 11, Ormezzano 9, Zephyr Mulattieri 8, Mozzate 4, Grafiche Amadeo 2.

Ilaria Gallione