Zephyr voglia di riscatto. Assalto al Parella Torino

Voglia di riscatto in casa Zephyr Mulattieri determinata a sfruttare al meglio il turno interno nella la quinta giornata del campionato di pallavolo maschile serie B. Per farlo dovrà superare, oggi alle 18, un esame tutt’altro che semplice contro il Volley Parella Torino che arriverà al ’PalaConti’ di Santo Stefano Magra con la medesima grinta e con le stesse motivazioni dei rossoblù. Tra i valligiani dovrebbe mancare solamente il centrale Edy Benevelli. "I torinesi sono una squadra giovane in crescendo – spiega coach Delvecchio – da non sottovalutare. Ricordiamoci che hanno di recente costretto al tie-break la capolista Malnate con cui noi abbiamo appena perso in trasferta".

In campo oggi alle 18 al ’PalaMariotti’ di Spezia anche la Npsg Trading Logistic, che nella sua prima gara stagionale in casa ospiterà la R&S Volley Malnate. Una formazione che, a dispetto dei due punti in classifica, è reduce da una preziosa vittoria al quinto set contro il quotato Caronno". Non sarà quindi un test facile per i biancoblù alle prese con un inizio di campionato piuttosto complicato, ma decisi a risalire il prima possibile dai bassifondi della classifica. Il girone A si completerà con i seguenti match: Grafiche Amadeo-Yaka Malnate, Alba-Saranno, Tomcar-Alto Canavese, Ciriè-Ormezzano. Riposa: Caronno.

Ilaria Gallione