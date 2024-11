Diretta MotoGp Barcellona oggi, gara live: duello Bagnaia-Marquez, Martin insegue

Barcellona, 17 novembre 2024 – Tutto in una gara. Oggi a Barcellona, ultima tappa del Mondiale MotoGp, si decide la corsa al titolo. In lizza Jorge Martin e Francesco Bagnaia: lo spagnolo si presenta al via del Gran premio della Solidarietà con 19 lunghezze di vantaggio sul campione in carica della Ducati. Con 25 punti a disposizione, al pilota italiano, reduce da un sabato perfetto con pole e vittoria nella Sprint Race, serve un’impresa per non abdicare. I calcoli sono semplici: Pecco deve vincere il Gp oppure arrivare secondo al traguardo, con Martin che dovrebbe chiudere, nell’eventualità, decimo e quindicesimo. Con Bagnaia terzo, il futuro pilota dell’Aprilia sarebbe campione anche con zero punti. A Jorge, in pratica, basta terminare la gara al nono posto per celebrare il primo titolo MotoGp della carriera. Nel caso di arrivo a pari punti in classifica, Pecco sarebbe iridato per la terza volta di fila perché in stagione ha più vinto più gare.

La classifica piloti della Motogp

Momenti clou

- Parte bene Bagnaia, subito davanti a tutti, non da meno Martin. Lo spagnolo schizza al secondo posto, prima di essere superato da Marc Marquez al secondo giro e scivolare in terza piazza.

- A 17 giri dalla conclusione lotta serrata tra Bagnaia e Marquez per la prima posizione. Martin terzo, apparentemente tranquillo e staccato dalla coppia di testa. Scivolato in settima posizione Enea Bastianini, palesemente in difficoltà

- A 10 giri dalla fine Bagnaia ha pochi decimi su Marc Marquez. Più staccato Martin, terzo, che conserva comunque un margine rassicurante – di circa un secondo – su Aleix Espargaro. Settimo Bastianini che, dovesse finire così, perderebbe la terza posizione in classifica piloti a vantaggio di Marc Marquez

MotoGp Barcellona live

La griglia di partenza

Fila 1: Bagnaia, Espargaro, M. Marquez

Fila 2: Martin, Morbidelli, Acosta

Fila 3: Vinales, Bastianini, Bezzecchi

Fila 4: Quartararo, A. Marquez, Zarco

Fila 5: Mir, Oliveira, Rins

Fila 6: Marini, R. Fernandez, Binder

Fila 7: Miller, Nakagami, Fernandez

Fila 8: Pirro, Bradl

Moto2

Aron Canet conferma il proprio finale di stagione in grande crescita, vincendo anche il Gp di Barcellona. In sella alla Kalex, lo spagnolo chiude così al secondo posto in campionato, alle spalle del campione del mondo, Ai Ogura. Nonostante la partenza dalla pole disastrosa, Canet è riuscito a rimontare dalla decima posizione. Si deve accontentare della seconda posizione Manuel Gonzalez (Kalex): lo spagnolo del Team Gresini chiude il suo campionato in terza posizione. Primo podio in Moto2, invece, per il rookie brasiliano Diogo Moreira (Kalex), al terzo posto. Quarto posto per Ogura (Boscoscuro), superato nel finale da Moreira; quindi, quinto il ceco Filip Salac (Kalex). In top ten anche Sergio Garcia, Izan Guevara, Albert Arenas, Alonso Lopez e Fermin Aldeguer: solo quattordicesimo Tony Arbolino. La gara di Celestino Vietti è finita, invece, all'inizio del secondo giro. Nella staccata del rettilineo l'italiano è stato centrato da Zonta Van den Goorbergh, cadendo nella ghiaia assieme all'avversario.

Moto3

David Alonso (CfMoto) si regala la quattordicesima gioia della sua gloriosa stagione. Il pilota colombiano, infatti, ha vinto anche il Gran premio di Barcellona. A causa di alcune carenate ricevute, Alonso era scivolato in sesta posizione a tre giri dal termine. Il recupero, però, del neocampione del mondo è stato comunque inesorabile per i suoi avversari. Il podio odierno viene completato dagli spagnoli Daniel Holgado (GasGas), al secondo posto, e da Angel Piqueras (Honda), al terzo. Jose Antonio Rueda (Ktm) e Ryusei Yamanaka (Ktm) sono rispettivamente al quarto e al quinto posto. Nell'ordine, la top ten è composta da Munoz, Furusato, Roulstone, Ortola, Veijer. Brutta gara, invece, per gli italiani: il miglior risultato è il quindicesimo posto di Matteo Bertelle. Luca Lunetta chiude diciottesimo dopo aver scontato due long lap: è caduto, invece, Stefano Nepa.