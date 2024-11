Sprint Race MotoGp oggi, diretta da Barcellona: se Martin vince è campione

Barcellona, 16 novembre 2024 – È il momento della verità. La Sprint Race di oggi a Barcellona, ultima tappa della stagione 2024, può assegnare il titolo mondiale della MotoGp. Jorge Martin è il grande favorito: lo spagnolo ha 24 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, un margine che gli consente di vedere da molto vicino il trionfo. A Martin basta vincere la gara veloce per laurearsi campione, senza doversi preoccupare del risultato di Pecco. Il pilota della Ducati non deve invece perdere due o più punti in classifica – mantenendo quindi il distacco sotto i 26 punti – per rimandare il verdetto al Gran premio di domenica. Bagnaia scatta dalla pole, Martin con il quarto posto ottenuto nelle qualifiche è in seconda fila: tutto è pronto per una battaglia mozzafiato.

Sprint Race Barcellona live

La griglia di partenza

Prima fila: 1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati, 2. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia, 3. Marc Marquez (Esp) Ducati

Seconda fila: 4. Jorge Martin (Esp) Ducati, 5. Franco Morbidelli (Ita) Ducati, 6. Pedro Acosta (Esp) Ktm

Terza fila: 7. Maverick Vinales (Esp) Aprilia, 8. Enea Bastianini (Ita) Ducati, 9. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati

Quarta fila: 10. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha, 11. Alex Marquez (Esp) Ducati, 12. Johann Zarco (Fra) Honda

Moto2

L'ultima pole position stagionale della classe Moto2 se la porta a casa Aron Canet (Kalex), vero e proprio specialista del giro secco. Grazie al crono di 1'42"003, lo spagnolo scatterà nuovamente dalla prima casella nella gara del Gran premio di Barcellona. Si deve accontentare, invece, della seconda posizione Manuel Gonzalez (Kalex, +0"146); terzo, quindi, l'olandese Zona Van den Goorbergh (Kalex, +0"212). Jake Dixon (Kalex, +0"232) apre la seconda fila: seguono il campione del mondo, Ai Ogura (Boscoscuro, +0"367), e Diogo Moreira (Kalex, +0"531) rispettivamente quinto e sesto. Nell'ordine, la terza fila vede Filip Salac, Celestino Vietti e Jorge Navarro. In quarta, invece, ci sono Agius, Ramirez e Baltus. Delude Tony Arbolino, appena quindicesimo. La gara è in programma domenica alle 12.15.

Moto3

Il neocampione del mondo, David Alonso (CfMoto), si è preso la pole position del Gran premio di Barcellona, classe Moto3. Il tempo del colombiano è stato di 1'45"905, nuovo record della pista. La prima fila vede anche l'olandese Collin Veijer (Husqvarna, +0"347), al secondo posto, e lo spagnolo Ivan Ortola (Ktm, +0"371), al terzo. Quarto crono per il rookie Angel Piqueras (Honda, +0"568); quindi, quinto Daniel Holgado (GasGas, +0"645). Il migliore degli italiani è Luca Lunetta (Honda, +0"670) che scatterà dalla sesta casella. In terza fila, nell'ordine, troviamo Fernandez, Furusato e Roulstone. Decimo Suzuki, seguito da Nepa undicesimo. David Munoz completa la quarta fila. Solo 17esimo, invece, Bertelle.