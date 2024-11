Diretta MotoGp Barcellona oggi: Bagnaia in pole, Martin è quarto. Sprint Race live alle 15

Barcellona, 16 novembre 2024 – È un sabato di fuoco a Barcellona. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) si prende la pole position del Gran premio della Solidarietà, l'ultimo della stagione, in scena sul circuito del Montmelò. Il crono realizzato dall'italiano è stato di 1'38"641. Una qualifica, dunque, più che positiva per Pecco, capace di distanziare di tre posizioni il diretto rivale, Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), autore del quarto tempo.

La prima fila viene completata da un super Aleix Espargaro (Aprilia, +0"055), al secondo posto, e da Marc Marquez (Ducati Gresini, +0"157), al terzo. Quarto, quindi, Martin, mentre chiude quinto Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac). Sesto, invece, Pedro Acosta (Ktm GasGas). Nell'ordine, la terza fila è composta da Vinales, Bastianini e Bezzecchi. Decimo Quartararo, davanti ad Alex Marquez e Zarco, rispettivamente undicesimo e dodicesimo.

Nella Sprint Race (il via alle 15) lo spagnolo si gioca oggi la prima possibilità di conquistare il titolo mondiale della MotoGp e spegnere definitivamente le speranze di Bagnaia. Il due volte iridato della Ducati deve recuperare 24 punti di svantaggio al rivale: una missione (quasi) impossibile. Ma Pecco ci vuole provare fino alla fine e promette battaglia.

MotoGp Barcellona, segui la diretta

Libere 3

Terza sessione di studio a Barcellona. Pecco Bagnaia (11esimo crono) e Jorge Martin (subito dietro) nascondono le carte, testando soprattutto gomme usate e passo, in ottica Sprint ma anche per il Gp di domani. Miglior tempo per l’Aprilia di Maverick Vinales in 1’40”208 (poteva limare ulteriormente nell’ultimo giro, ma ha deciso di mollare il gas) davanti alle Ducati di Franco Morbidelli e Alex Marquez.

Bagnaia: “Ho sbagliato troppo nel 2024”

Bagnaia ripercorre la stagione 2024 e sa benissimo che l’operazione rimonta nei confronti di Jorge Martin è difficilissima: “Se mi trovo in questa situazione - ammette il campione del mondo - è perché ho sbagliato, ho fatto quattro zero per colpa mia. Dieci gare vinte però non sono poche, proveremo a conquistare il successo anche qui. Tutto questo, comunque, mi deve far riflettere su quanto bisogna migliorare anche in vista del prossimo anno”