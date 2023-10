MotoGp Thailandia: vince Martin, secondo Bagnaia. La sfida è ancora aperta: classifica aggiornata

Buriram, 29 ottobre 2023 – Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio della Thailandia classe MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto il campione del mondo e leader del Mondiale Francesco Bagnaia e Brad Binder su Ktm retrocesso dalla seconda alla terza posizione per “track limits”, ovvero per essere uscito sul “verde” della pista nel tentativo di superare Martin. Quarta posizione per Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing).

La sfida è ancora completamente aperta nel Mondiale della MotoGp quando mancano tre gare alla fine del Campionato. Dopo il Gran Premio della Thailandia a Buriram con la vittoria di Jorge Martin, il leader della classifica Francesco Bagnaia (secondo nella gara di Buriram) mantiene 13 punti di vantaggio sul rivale spagnolo della Ducati Pramac. Marco Bezzecchi stabile in terza posizione a -79 da Bagnaia.

Qui la classifica piloti di Motogp aggiornata

Le parole dei protagonisti

"Sono molto felice, è stata una guerra ad armi pari. Ho dovuto spingere più del 100% per stare davanti e riprendere Binder. La gestione delle gomme è andata benissimo. Devo ringraziare tutti coloro che lavorano per me. Ci sono stati dei momenti duri, ma è anche in questo modo che si cresce e si migliora", ha dichiarato lo spagnolo Jorge Martin.

"Mi sembrava di essere in un videogioco, non è stato facile soprattutto alla fine a causa del degrado delle gomme. Ero al limite e la seconda posizione nell'insieme va bene sia in ottica campionato sia per com'è andato il weekend". Queste le parole di Francesco Bagnaia.

Rivivi la diretta del Gp di Thailandia

Ordine d’arrivo e classifica

Ordine d'arrivo GP Thailandia MotoGP:

1. Martin (Ducati) 39'40’’045

2. Bagnaia (Ducati) a 0’’253

3. Binder (KTM) a 0’’114

4. Bezzecchi (Ducati) a 2’’005

5. A. Espargaro (Aprilia) a 4’’303

6. Quartararo (Yamaha) a 4’’550

7. M. Marquez (Honda) a 5’’362

8. Marini (Ducati) a 6’’778

9. Di Giannantonio (Ducati) a 7’’569

10. Zarco (Ducati) a 9’’377

Classifica del Mondiale piloti MotoGP:

1. Bagnaia (Ita) punti 389

2. Martin (Spa) 376

3. Bezzecchi (Ita) 310

4. Binder (Saf) 249

5. A. Espargaro (Spa) 201

6. Zarco (Fra) 194