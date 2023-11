MotoGp Thailandia, Martin: pole e Sprint race. Bagnaia sesto tempo, e settimo nella mini corsa. Griglia di partenza

Roma, 28 ottobre 2023 - Jorge Martin conquista la pole position nel Gran Premio della Thailandia, classe MotoGp, e di seguito si prende anche la Sprint race, portandosi in classifica a -18 da Francesco Pecco Bagnaia, solo sesto nelle qualifiche e settimo nella mini corsa del sabato. Nella caccia alla pole lo spagnolo della Ducati Pramac ha centratato il primo posto in griglia con il tempo di 1:29.287. Prima fila anche per Luca Marini (ritardo di 0.138) e Aleix Espargaro (ritardo 0.174). Quarto tempo per l'altro azzurro Marco Bezzecchi, mentre l'attuale leader del Mondiale non è andato oltre un sesto tempo con un ritardo di 0.240.

Sprint Race

Alle ore 10 italiane si è disputata la Sprint race, e Martin ha ancora dettato legge sul circuito di Chang: lo spagnolo è sempre stato in testa conquistando così il suo settimo trionfo nelle mini corse. Secondo Brad Binder (Ktm), e terzo Luca Marini (Ducati Team Mooney). Quarto Marc Marquez (Honda), seguito da Aleix Espargaro (Aprilia), e sesto Marco Bezzecchi (Ducati Team Mooney).

La griglia di partenza

1a fila 1. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'29"287 2. Luca Marini (Ita) Ducati 1'29"425 3. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 1'29"461

2a fila 4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1'29"483 5. Brad Binder (Rsa) Ktm 1'29"496 6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'29"527

3a fila 7. Alex Marquez (Esp) Ducati 1'29"600 8. Marc Marquez (Esp) Ducati 1'29"622 9. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 1'29"701

4a fila 10. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1'29"707 11. Johann Zarco (Fra) Ducati 1'29"923 12. Augusto Fernandez (Esp) Ktm 1'30"077.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

Rivivi le qualifiche