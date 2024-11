Liberty Media-MotoGp, pronto un miliardo di dollari per chiudere l’acquisto

Roma, 8 novembre 2024 – La MotoGp sta per passare definitivamente di mano. Liberty Media, già proprietaria della Formula 1, sta completando l’acquisizione del Motomondiale e ha tutta l’intenzione di farlo diventare effettivo entro il 2024, per poi lavorare a pieno regime già dalla stagione 2025. Sta per chiudersi, dunque, l’era di Dorna. Tutto pronto da parte degli americani, che hanno già trovato le risorse per arrivare a dama con un lavoro certosino a livello finanziario, come affermato dall’amministratore delegato Greg Maffei. E per il 2026 potrebbe arrivare pure la stella della Superbike Toprak Razgatlioglu.

Pronto un miliardo di dollari

Nel corso di una conferenza stampa con gli investitori di Liberty Media, il presidente e Ad Greg Maffei ha illustrato il piano di acquisto della MotoGp, con una cifra già trovata di un miliardo di dollari. Liberty pronta a prendersi tutto il mondo dei motori: F1 e MotoGp: “Il terzo trimestre è stato attivo sia a livello aziendale che nelle attività operative – le sue parole – Abbiamo rifinanziato le strutture del debito della Formula 1 e assicurato i finanziamenti necessari all’acquisizione della MotoGp. Abbiamo raccolto 850 milioni nel Term Loan B e 150 milioni nel Term Loan A proprio per finanziare la MotoGp”. Tutto procede, anche in termini di diritti commerciali su cui MotoGp ha già lavorato in questi mesi: “E’ stato esteso l’accordo con la Fim fino al 2060 e nel 2025 ci saranno 22 gare in 18 Paesi, con il lancio anche del nuovo marchio. Non vediamo l’ora di assistere a gare ancora più emozionanti”, la chiosa di Maffei. La MotoGp sarà dunque di Liberty Media a tutti gli effetti.

E occhio a Toprak

Ad arricchire il parco piloti della MotoGp potrebbe arrivare, dal 2026, il turco Toprak Razgatlioglu, autentico fenomeno della Superbike con cui ha vinto il titolo mondiale con Bmw sconfiggendo le Ducati di Bulega e Bautista. Il turco ha 28 anni, non è più giovanissimo, e ha indicato una data limite entro cui sbarcare eventualmente nella top class: il 2026. Il suo contratto con BMW scadrà nel 2025 e dopo sarà libero, ma per entrare in Moto gp sta cercando un progetto credibile e con moto factory, non semplice. Insomma, non vuole fare la comparsa e se non ci sarà la soluzione giusta riporrà il suo sogno nel cassetto, magari rimanendo proprio con le derivate di serie: “Il sogno Moto gp è ancora presente – la sua intervista a Sky Sport – Il prossimo anno sarò ancora con Bmw ma dal 2026 sarò libero e se dovesse esserci una buona chanche in Moto gp potrei spostarmi. Ho ancora quel sogno, ma se non accadrà nel 2026 non ci penserò più. Sto invecchiando e quella sarebbe l’ultima chance”. Nel frattempo, c’è una stagione da finire con l’ultimo weekend a Barcellona dal 15 al 17 novembre con Jorge Martin che ha un vantaggio di 24 punti su Pecco Bagnaia e 37 punti a disposizione.

