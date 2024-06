Moto gp, Lorenzo: “Marquez il pilota più mediatico, audience in risalita”

Bologna, 9 giugno 2024 – Marc Marquez farà di tutto per vincere il nono titolo mondiale e raggiungere Valentino Rossi. Ci sta già provando in questa stagione, dove è terzo in classifica, ma lo farà con ancora maggiori possibilità il prossimo anno quando guiderà una Ducati rossa ufficiale. Promosso nel team maggiore di Borgo Panigale, il pilota spagnolo affiancherà Pecco Bagnaia e guiderà una moto aggiornata. Ha sempre cercato di avere pari condizioni dal suo approdo in Ducati e dal prossimo anno ce le avrà. Un pericolo per Borgo Panigale, soprattutto nella gestione sportiva del team con i due galli nello stesso pollaio che si contenderanno il titolo mondiale. L’effetto domino ha prodotto, a sorpresa, il passaggio di Jorge Martin in Aprilia, con una trattativa lampo portata avanti da Massimo Rivola. Intanto, la Moto gp sta tornando ad avere audience in risalita, perché evidentemente Marc Marquez sposta ancora spettatori davanti alla tv. Il pilota iberico non solo vuole eguagliare Rossi ma anche riportare gli ascolti ai livelli del Dottore.

Lorenzo: “Marc è il più mediatico”

Per Jorge Lorenzo tra tutti i piloti impegnati nel mondiale quello con maggior seguito è senza dubbio Marc Marquez. Non a caso, tornato competitivo lui sono tornati maggiormente in alto i dati di ascolto. Lo ha confermato a Dazn Spagna l'ex pilota Ducati, Honda e Yamaha, che ha parlato così del passaggio dello spagnolo in Ducati ufficiale: "Marc è ancora il più mediatico di tutti e gli ascolti stanno andando bene, anche se non sono ancora ai livelli di Rossi – le parole di Lorenzo – Marquez è ancora quello che attira di più e da quando è tornato competitivo c'è una inversione di tendenza". In ogni caso la scelta di Ducati desta molta curiosità, anche perché ha prodotto, a cascata, altre decisioni, come quella di Jorge Martin, passerà ad Aprilia, e quella di Enea Bastianini, diretto a KTM. "Sono sorpreso dal passaggio di Martin in Aprilia. Pensavo che Marc accettasse Pramac con una moto 2025, però aveva piani più ambiziosi", ancora Lorenzo. Probabilmente, all'epoca della trattativa Marquez-Gresini, quando l'otto volte campione era in Honda, le parti hanno parlato anche del futuro, con un biennio 2025-2026 da destinare a Marc su una moto competitiva. Marquez si è voluto sincerare della possibilità di guidare una moto ufficiale dopo il primo anno di transizione: "Marc aveva già chiesto a Dall'Igna, prima di firmare per Gresini, se sarebbe rimasto anche nel biennio successivo e probabilmente il suo piano era andare in Ducati ufficiale – il commento di Lorenzo. Non aveva molto margine di manovra Gigi Dall'Igna, che avrebbe piazzato Marquez in Prima Pramac e Martin in rosso, ma si è ritrovato a dover scegliere uno dei due: "Sicuramente Gigi avrebbe voluto Marquez in Pramac e Martin in rosso, ma non gli è stato possibile. L'unica soluzione era mettere Marquez nel team ufficiale – la chiosa di Lorenzo - Marc ha 32 anni e gli restano due o tre anni buoni e penso che questo abbia inciso nelle decisioni delle ultime settimane".