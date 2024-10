MotoGp Australia 2024: Marc Marquez trionfa davanti a Martin, Bagnaia terzo. La classifica

Roma, 20 ottobre 2024 – Marc Marquez trionfa nel GP d'Australia di MotoGP nonostante i i pronostici non lo dessero per favorito. Sul circuito di Phillip Island il fuoriclasse spagnolo centra così la sua terza vittoria stagionale dopo Aragon e San Marino, compiendo una rimonta eccezionale. Un successo che sembrava impossibile al via, complice una pellicola adesiva della sua visiera che si era infilata sotto la gomma posteriore e che ha fatto derapare la moto. Il pilota del team Gresini Ducati ha rimontato posizioni, sorpasso dopo sorpasso, fino a ingaggiare una bella sfida con il connazionale Jorge Martin, leader del Mondiale, lasciandoselo poi alle spalle al traguardo.

Sul gradino più basso del podio Pecco Bagnaia, che vede quindi aumentare il suo distacco in classifica generale da Martin: 424 punti per lo spagnolo, 404 Bagnaia a tre Gp dalla fine. Al terzo posto sale proprio Marquez con 345, con 14 punti su Enea Bastianini, oggi giunto quinto. A precederlo Fabio Di Giannantonio, mentre sesto è arrivato Franco Morbidelli.

L’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo del Gran Premio dell'Australia della classe MotoGP, diciottesimo appuntamento della stagione:

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 39'47"702 alla velocità media di 181.0 km/h.

2. Jorge Martin (Esp) Ducati a 0"997

3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 10"100

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 12"997

5. Enea Bastianini (Ita) Ducati 13"310

6. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 15"434

7. Brad Binder (Rsa) Ktm 15"450

8. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 16"636

9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 18"757

10. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 19"345

Giro più veloce: Marc Marquez (lap 9) in 1'27"765 alla velocità media di 182.4 km/h.

La delusione di Pecco Bagnaia

"Più di così sarebbe stato difficile oggi. Adesso avremo due gare in cui mi sento molto meglio dal punto di vista del feeling", dice un deluso Francesco Bagnaia a caldo dopo la gara ai microfoni di Sky Sport . "Oggi siamo riusciti a migliorare un po' – aggiunge il pilota della Ducati – ho dato tutto quello che potevo per stare con Jorge e con Marc, ma ho avuto problemi in entrata di curva e loro hanno fatto meglio".

"Il ritmo è stato incredibile, più di ieri. Non ho pensieri dal punto di vista tecnico. So qual è il nostro potenziale – prosegue il piemontese –. Ora per fortuna arrivano due gare nelle quali mi dovrei sentire meglio. Proverò a recuperare quanto perso in questo weekend". Sul gap di 20 punti dal leader del Mondiale, aggiunge: "Cosa pesa in questo gap? Tutto sta pesando. Pesano i miei errori, pesa quando mi hanno buttato per terra…non vale la pena pensarci. Viviamo nel mondo reale e sappiamo sempre che bisogna dare il massimo. Siamo molto veloci e molto forti sia io sia Jorge e tutto finirà a Valencia".

