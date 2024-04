MotoGp, Bastianini o Martin nel futuro di Ducati? Dall’Igna: “Mi tremano le gambe”

Bologna, 29 aprile 2024 – Dopo due anni per Ducati ci sarà di nuovo da dover scegliere tra Enea Bastianini e Jorge Martin. Nel 2022 Borgo Panigale scelse il pilota italiano, che con Gresini aveva addirittura lottato per il titolo mondiale fino a poche gare dalla fine, facendosi preferire all’incostanza di Jorge Martin. Oggi, invece, con lo spagnolo vice campione del mondo e attuale leader della classifica, la situazione appare invertita. Di nuovo, per Borgo Panigale si renderà necessaria una riorganizzazione del parco piloti. Martin ha mandato un messaggio chiaro a Ducati durante il weekend di Jerez, terminato con una caduta: “O mi danno il team ufficiale oppure vado via”, un ultimatum che non scompone i vertici di Ducati ma sicuramente impone una riflessione. Per il 2025 verrà confermato Enea o Martin riuscirà a salire nella squadra Lenovo al fianco di Bagnaia? Ducati, d’altronde, non potrà accontentare tutti e vedrà anche il numero di moto scendere da otto a sei, con Yamaha che vuole tornare con un team satellite (indiziato Gresini).

Dall’Igna: “Mi tremano le gambe”

Non saranno mesi facili in Ducati. Borgo Panigale vuole mettere tutti i suoi piloti nelle migliori condizioni possibili, ma dal 2025 non sarà più possibile e le moto ufficiali saranno ancora quattro, probabilmente spalmate su tre team (due a Lenovo, una a Pramac e una Vr 46), soprattutto, c’è un ultimatum da parte di Jorge Martin che si sente meritevole della squadra ufficiale. E allora il rischio è veder lo spagnolo andare in un altro marchio a rinforzare la concorrenza, motivo per il quale Ducati potrebbe promuoverlo al posto di Bastianini. Nulla è deciso, anzi, ma su Enea c’è il forte interessamento di Aprilia, che continua la sua crescita ad alti livelli. Insomma, per l’ingegner Dall’Igna non sarà una decisione facile, ma andrà fatta: “Comunque vada dovremo fare una scelta e dire di no a qualche pilota importante, mi tremano le gambe all’idea di dover prendere una decisione”, l’ammissione di Dall’Igna a Sky. Il punto fermo rimarrà Pecco, che ha rinnovato il contratto, mentre attorno a lui tante cose potrebbero cambiare, perché Gresini potrebbe passare in Yamaha, Martin prendere la moto di Bastianini e Pramac prendersi il talento Aldeguer, da affiancare a Marc Marquez, pronto a rimanere in Ducati ma con una moto ufficiale nel team Prima Pramac. Saranno mesi di decisione per Ducati: “Stiamo cercando di dare a tutti i nostri piloti i migliori materiali a disposizione in queste gare che sono fondamentali per loro e per le nostre scelte”, la risposta di Dall’Igna. Intanto, c’è un mondiale da vincere e stavolta l’ingegnere non vede una lotta racchiusa solo a Jorge Martin e Pecco Bagnaia: “L’anno scorso è stata una lotta interna, ma quest’anno non è detto. Ci sono tanti contendenti e qualcuno anche di altre marche. Penso sarà una battaglia difficile. Noi siamo concentrati sul miglioramento della nostra Desmosedici”

