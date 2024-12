Motogp, Marquez lascia Red Bull: in Ducati lo sponsor di bevande è un altro

Bologna, 22 dicembre 2024 – Marc Marquez cambia sponsor personale. Si chiude un lungo rapporto tra l’otto volte campione del mondo e Red Bull a causa del suo passaggio nel team ufficiale Ducati. A Borgo Panigale vige già la sponsorizzazione di una bevanda energetica, ed è Monster, per cui Marquez non può apporre un suo sponsor personale in conflitto con quelli già a contratto con Ducati. Significa la necessità di abbandonare lo storico marchio Red Bull. Lo ha annunciato lo stesso pilota spagnolo a Servus Tv, di proprietà proprio nel noto marchio di bibite austriaco.

Marquez: “Non posso continuare con Red Bull”

Per vincere un mondiale e arrivare a nove, Marc ha cercato con tutte le sue forze di approdare nel team ufficiale Ducati, e ci è riuscito dopo un solo anno in Gresini. Poco importa se questo lo obbligherà a cambiare sponsor perché a Borgo Panigale vige già un marchio di bibite e l’attrazione verso la miglior moto al mondo è forte, tanto da cambiare le abitudini. Lo spagnolo non può continuare con Red Bull, che lo affianca da tanti anni, perché nell’abbigliamento ufficiale rosso ci sarà Monster, dunque creando un ipotetico conflitto. Così, visto il contratto in essere tra il team e la marca americana, Marquez dovrà cambiare il suo sponsor personale oppure decidere di non averne. Si chiuderà il rapporto con gli austriaci: “Questo è il mio ultimo evento. La Ducati ha un altro sponsor ora, quindi non possiamo continuare”, le parole di Marc in un evento organizzato da Red Bull con Max Verstappen, campione del mondo di Formula 1 e altro sponsorizzato dagli austriaci. Per ora sembra che Marquez, per rispetto verso Red Bull, deciderà di non avere sponsor personali, mentre negli spazi liberi sul casco, compatibili con i contratti Ducati, dovrebbe apparire Estrella Galicia, come riportato da motorsport.com. Per l’otto volte iridato ci sono regole stringenti sull’abbigliamento negli eventi ufficiali Ducati, mentre in quelli privati potrà utilizzare i suoi sponsor ma mai in confitto con quelli esistenti in rosso. Red Bull no, quindi, mentre Estrella Galicia sì. Si chiude definitivamente un’era. Sempre rimanendo in tema Red Bull c’è la delicata situazione di KTM, di cui gli austriaci sono partner in Moto gp. I creditori, si parla di un monte debitorio di quasi 3 miliardi, starebbero spingendo per l’uscita di KTM dal motomondiale. In Austria si sta discutendo del piano di finanziamento e nei giorni scorsi l’azienda avrebbe ricevuto una benedetta iniezione di capitale da 700 milioni di euro, tanto che KTM ha annunciato la partecipazione al campionato mondiale Moto gp 2025. Ma l’associazione dei creditori, riunita sotto la sigla Associazione Creditori Alpini, spinge per l’uscita e per ridurre i costi abbandonando il Motomondiale. La crisi non è di certo finita e proprio Red Bull potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza per KTM, magari con un finanziamento per rendere concreto il piano finanziario di rientro. Leggi anche - Crisi KTM, messe in vendita le quote di MV Agusta