MotoGp, Miguel Oliveira ufficializzato in Pramac: contratto di due anni

Misano, 5 settembre 2024 – Alla vigilia del gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini è ufficiale il passaggio di Miguel Oliveira in Pramac. Il team di Paolo Campinoti ha ufficializzato il primo dei due piloti che guideranno, dal prossimo anno, le M1 Yamaha dopo che il patron ha deciso di lasciare Ducati per diventare satellite dei giapponesi. Yamaha tornerà con quattro modo in griglia, le due ufficiali, Quartararo e Rins, più le due Pramac, con Oliveira, ufficiale, e in teoria Jack Miller, che deve ancora essere annunciato. Per il portoghese sarà la settima stagione in MotoGp.

Oliveira: “Un privilegio”

Miguel Oliveira avrà dunque il compito di aiutare i giapponesi nello sviluppo, fornendo una mole di dati significativa visto che i tre diapason potranno disporre di quattro moto. Oltre ai risultati, ovviamente, servirà indicare una via di sviluppo concreta per la M1 che ancora non decolla nonostante le concessioni e le tante idee messe in pista dagli ingegneri. Contratto biennale per Oliveira valido nelle stagioni 2025 e 2026: “E’ un grande privilegio rappresentare il brand Yamaha – le parole del portoghese – Ho sempre guardato con ammirazione alle moto blu nel corso della mia carriera e ora tutto diventa realtà. Ringrazio Yamaha e Pramac per la fiducia. Voglio essere utile in questa fase di transizione per riportare la moto al top”. Oliveira entra dunque nel team Pramac che ha deciso di lasciare Ducati dopo tantissimi anni di collaborazione: “Ringrazio Paolo Campinoti e Gino Borsoi e tutto la squadra Pramac. Non vedo l’ora di iniziare questo viaggio. Sono felice ed entusiasta”, ancora il portoghese. Miguel Oliveira ha debuttato in Moto gp nel 2019 con il team Tech 3 e con KTM, vincendo la sua prima gara l’anno successi in Austria. Porta esperienza e velocità, soprattutto profonde conoscenze per sviluppare la moto. Soddisfatto anche Lin Jarvis, direttore di Yamaha Factory Team. Scelta oculata e ponderata quella di Pramac di affidarsi a due piloti esperti: serve subito rendimento e linea di sviluppo. “Siamo felici di annunciare l’arrivo di Miguel Oliveira, pilota di esperienza che si unisce a Yamaha per le stagioni 2025 e 2026. Il suo know how tecnico è importante per noi e per migliorare le performance della M1. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare assieme e potrà contare sul nostro massimo supporto”. Squadra tutta nuova, dunque, quella Pramac dopo il passaggio a Yamaha. Con Jorge Martin, che passerà in Aprilia ufficiale e Franco Morbidelli, che tornerà in Academy nel team Pertamina VR 46, la squadra di Campinoti si affida a due piloti di esperienza con l’intento di costruire, nel medio periodo, un progetto competitivo con la nuova M1. Sfida nuova, difficile, ma stimolante.

