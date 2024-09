MotoGp Misano, le condizioni di Bagnaia: “Non sono al 100%”

Misano, 5 settembre 2024 – Un fine settimana da dimenticare e uno tutto da vivere, per giunta in casa. La trasferta spagnola di Aragon è andata male per Pecco Bagnaia, che ha faticato a trovare feeling e in gara la domenica è caduto dopo un contatto con Alex Marquez in una dura lotta per il podio. Jorge Martin è scappato dunque a più 23, secondo dietro Marquez al Motorland, ma Bagnaia conta di poter reagire in casa a Misano, primo di due weekend consecutivi (l’altro tra due settimane). Serve resettare immediatamente e chiudere il file delle polemiche con lo spagnolo, accusato da Pecco di aver accelerato a centro curva propiziando la caduta. A Misano dovranno arrivare punti importanti, ma l’incidente di Aragon è stato brutto per la dinamica, Bagnaia rimasto sotto la moto di Marquez, e c’è stata grande paura per il braccio del campione del mondo. Fortunatamente non ci sono stati danni gravi, ma Pecco non è al massimo.

Bagnaia: "Non sono al top"

Da un lato la felicità di correre subito, e a Misano, dall’altro una condizione fisica che non può essere al 100%. Pecco Bagnaia prova a guardare con fiducia al gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini e la speranza è che i piccoli dolorini rimasti dopo Aragon possano scomparire. C’è comunque ottimismo nel campione del mondo: “Sono molto felice di correre a Misano – le sue parole alla vigilia – Questo gran premio è sempre emozionante per me e si correrà molto vicino a casa. Ci saranno tantissimi tifosi appassionati. Il potenziale qui è buono e dovremo essere competitivi fin da subito. Fisicamente non sono ancora al 100% ma conto di poter gareggiare senza fastidi”. Insomma, cancellare subito Aragon e ripartire. Lo pensa anche l’ingegner Gigi Dall’Igna, che ha commentato così il momento del campione del mondo: “E’ stato un peccato perdere punti preziosi in quel modo, ma dobbiamo subito voltare pagina e mantenere una mentalità positiva. A Misano serve massima concentrazione e ci aspettiamo tanti tifosi all’insegna di un weekend Ducati”. Ma in casa Borgo Panigale c’è anche un Marc Marquez tornato dominatore e vincitore dopo oltre mille giorni. La sua prestazione ad Aragon non è passata inosservata a Dall’Igna che lo ha celebrato così: “Marc ha letteralmente dominato il weekend e l’esito non è mai stato in dubbio. Questo è stato il modo migliore per celebrare il ritorno di un campione alla vittoria. Ha guidato con una naturalezza disarmante, con classe cristallina e determinazione degna di un rullo compressore”. Ora, dunque, arriva Misano, dove Jorge Martin ha fatto doppietta l’anno scorso ma Pecco Bagnaia vorrà accorciare il divario in classifica. E il terzo incomodo, che è Marc Marquez, vorrà dare continuità al successo di Aragon. Con un occhio al 2025…

