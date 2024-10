Diretta Sprint Race MotoGp Thailandia oggi: vince Bastianini. Martin secondo allunga in classifica su Bagnaia

Buriram, 26 ottobre 2024 – Enea Bastianini vince la Sprint Race del Gran premio di Thailandia della MotoGp. Secondo Jorge Martin, che allunga in classifica su Pecco Bagnaia (terzo). Quarto posto per Marc Marquez.

Come sono andate le qualifiche

Al termine di un Q2 insidioso e ricco di colpi di scena, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) timbra la pole position del Gran premio di Thailandia, in scena sul circuito di Buriram. Il giro record del pilota di Chivasso è stato di 1'28"700. Le qualifiche sono state caratterizzate da svariate cadute, tra le quali quelle di Marc Marquez e Jorge Martin.

Il Team Factory Ducati può godersi così una bella doppietta, grazie al secondo posto in qualifica di Enea Bastianini (Ducati Lenovo, +0"232). Scatterà, invece, dalla terza casella Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0"430). Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina +0"624) chiude quarto e inaugura la seconda fila. Marc Marquez (Ducati Gresini, +0"686) e Fabio Quartararo (Yamaha, +0"708) sono rispettivamente quinto e sesto. Nell'ordine, la terza fila è composta da Pedro Acosta, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Decimo posto, invece, per Maverick Vinales: segue Morbidelli, undicesimo, anche lui caduto nel corso del turno.

La griglia di partenza

Fila 1) 1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati, 2. Enea Bastianini (Ita) Ducati, 3. Jorge Martin (Esp) Ducati

Fila 2) 4. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati, 5. Marc Marquez (Esp) Ducati, 6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha

Fila 3) 7. Pedro Acosta (Esp) Ktm, 8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati, 9. Alex Marquez (Esp) Ducati

Fila 4) 10. Maverick Vinales (Esp) Aprilia, 11. Franco Morbidelli (Ita) Ducati, 12. Johann Zarco (Fra) Honda

Moto2

Il leader del mondiale, Ai Ogura, in sella alla Boscoscuro, centra la quinta pole della sua carriera in Moto2, grazie al tempo di 1'34"728. Nel Gran premio di Thailandia il giapponese ha il primo match point stagionale per vincere il mondiale. Il primo inseguitore in griglia e in classifica è lo spagnolo Aron Canet (Kalex, +0"051) con il secondo crono. A chiudere la prima fila c'è il brasiliano Diogo Moreira (Kalex, +0"074). Quarto tempo per Marcos Ramirez (Kalex, +0"143), seguito da Filip Salac (Kalex, +0"143), quinto; quindi, sesto Albert Arenas (Kalex, +0"190). Partirà, invece, dalla settima casella Tony Arbolino (Kalex, +0"138), autore del quarto tempo in qualifica, ma penalizzato di tre posizioni, a causa dell'incidente nelle FP1 con Van den Goorbergh. Nell'ordine, completano la top ten Fermin Aldeguer, Sergio Garcia e Manuel Gonzalez. La gara è in programma domenica alle 7.15.

Moto3

Joel Kelso (Ktm), in 1'40"603, firma la pole position a Buriram, classe Moto3. Per il pilota australiano si tratta della prima pole in carriera. La prima fila è composta, inoltre, dall'olandese Collin Veijer (Husqvarna, +0"073), al secondo posto, e dallo spagnolo Angel Piqueras (Honda, +0"124), al terzo. Quarto tempo per il giapponese Taiyo Furusato (Honda, +0"262). Il neocampione del mondo David Alonso (CFMOTO, +0"356) e Scott Ogden (Honda, +0"416) chiudono rispettivamente quinto e sesto. La terza fila, nell'ordine, vede Daniel Holgado, David Almansa e Ivan Ortola. Il migliore degli italiani è Luca Lunetta (Honda), al decimo posto: più attardati, invece, Bertelle (tredicesimo) e Nepa (quattordicesimo).