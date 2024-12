Sci, ecco la discesa di Bormio: favoriti e orari tv

Bormio, 27 dicembre 2024 – E’ tutto pronto sulla Stelvio di Bormio per la tradizionale discesa libera di Coppa del mondo che chiude l’anno solare. Sabato e domenica di grande spettacolo sulla pista valtellinese, discesa e superg, dove i migliori uomini jet si sfideranno per una delle gare più ambite della stagione. Purtroppo, c’è una cattiva notizia ed è quella della caduta in seconda prova cronometrata di Cyprien Sarrazin, sbalzato da un dosso e trasportato via in elisoccorso. Il francese era uno dei favoriti a maggior ragione dopo il miglior tempo nella prova di giovedì, ma dovrà stare ai box per diverso tempo e le sue condizioni di salute preoccupano. Era cosciente ma lamentava forti dolori a un piede e ha battuto violentemente la testa: gli esami hanno evidenziato un ematoma sudurale, cioè a livello intracranico tra le meningi. Sarà operato. Subito le prime critiche all’organizzazione sono arrivate dal connazionale Nils Allegre, che ha accusato una preparazione della pista non adeguata. Le polemiche non si chiuderanno presto. Sabato, però, si corre e il lotto di partecipanti è di altissimo livello con grandi aspettative anche in casa Italia con Mattia Casse e Dominik Paris, ma il favorito d’obbligo, senza Sarrazin, diventa il cannibale Marco Odermatt.

Come sono andate le prove

Nella prima prova proprio Sarrazin aveva ottenuto il miglior tempo in 1’54”48 con 1”07 di vantaggio su Mattia Casse, poi a seguire Alexis Monney a 1”17, davanti a Cochran Siegle, Christof Innerhofer (+1”41), Matthieu Bailet, Nils Alphand, James Crawford, Giovanni Franzoni (+2”00) e Stefan Rogentin. Nella seconda prova di venerdì, come detto, c’è stata la caduta di Cyprien Sarrazin nel quinto settore, dopo che aveva messo in mostra tre ottimi intertempi, così la miglior prestazione, ma con tempo più alto rispetto a giovedì, è stata di Cameron Alexander in 1’55”13, con 53 centesimi su Rogentin, 84 su Babinsky e 98 su Von Allmen, mentre gli italiani si sono piazzati in settima con Mattia Casse a 1”18 e ottava con Dominik Paris a 1”25. Ancora nascosto Marco Odermatt solo undicesimo a 1”55.

Le dichiarazioni degli azzurri

Nelle ultime due stagioni Casse ha trovato i migliori risultati in carriera sulla Stelvio, nono nel 2022 e sesto dodici mesi fa e dopo la vittoria in Gardena, in super g, la consapevolezza è aumentata: “Devo dire la verità, oggi forse è la prima volta che mi sono sentito a mio agio – le sue parole ai canali federali - Sono stato contento, avevo buone sensazioni ed è un buon punto avanti. Sopra la neve è un po’ più ghiacciata, nella parte inferiore è più aggressiva. Discesa e superg vanno avanti insieme, non faccio differenze: sono discipline di pari importanza ed ho la medesima voglia di riuscire ad essere competitivo in tutte e due”. Passi avanti per Paris, autentico re della Stelvio con le sei vittorie in discesa. Dopo l’uscita di giovedì, oggi l’altoatesino ha trovato una top ten nella seconda prova: “Oggi meglio di ieri, ho cambiato un po’ il set-up ed è andata meglio – la sua analisi - Non mi aspettavo la caduta ieri, ma si è visto con Sarrazin che può capitare in ogni momento; mi spiace che sia caduto. La vera questione è riuscire a gestire i diversi tipi di neve nei punti in cui cambia, non è semplice stare sul pezzo”.

I favoriti

La classifica di specialità è ancora tutta in divenire, Odermatt comanda con 180 punti, secondo Murisier a 102, e così i protagonisti della gara di sabato possono essere molteplici. C’è grande rammarico per l’assenza di Sarrazin, sarebbe stato il principale favorito, così occorre partire da Marco Odermatt, che ha vinto in Gardena e ormai è un discesista provetto, a maggior ragione su una pista tecnica come la Stelvio. Attenzione ai canadesi con James Crawford e Cameron Alexander sempre pericolosi, mentre in casa elvetica anche Franjo Von Allmen può dire la sua. Gli americani punteranno su Ryan Cochran Siegle, ma occhio agli austriaci, partiti in sordina, ma pericolosi con Vincent Kriechmayr, Otmart Striedinger, Stefan Babinsky e Daniel Hemetsberger. Gli azzurri avranno due carte di grosso profilo. Dominik Paris ha vinto sei volte sulla Stelvio e Mattia Casse ha trovato la sua dimensione ad alto livello da un paio di stagioni a questa parte. Possibili outsider Rogentin, Alphand e Bailet.

I pettorali di partenza

1 Stefan Babinsky 2 Miha Hrobat 3 Franjo Von Allmen 4 Stefan Rogentin 5 Blaise Giezendanner 6 Cameron Alexander 7 Justin Murisier 8 Bryce Bennett 9 Ryan Cochran Siegle 10 Nils Allegre 11 Vincent Kriechmayr 12 James Crawford 13 Mattia Casse 14 Dominik Paris 15 Marco Odermatt 16 Florian Schieder 17 Adrien Theaux 18 Maxence Muzaton 19 Alexis Monney 20 Otmar Striedinger 21 Matthieu Bailet 22 Stefan Eichberger 23 Christof Innerhofer 24 Sam Morse 25 Nils Alphand 26 Romed Baumann 27 Elian Lehto 28 Jared Goldberg 29 Adrian Smiseth Sejersted 30 Marco Kohler Per quanto riguarda gli altri italiani in gara: Molteni con il 43, Alliod con 46, Franzoni con il 52, Abbruzzese con il 55. Non sarà in gara Pietro Zazzi, caduto nella seconda prova e vittima di una frattura scomposta di tibia e perone

Dove vederla in tv

La discesa libera sulla Stelvio di Bormio apre la tappa italiana di fine anno solare sabato 28 dicembre con orario di partenza alle 11.30. Come sempre, prevista la doppia diretta televisiva in chiaro e a pagamento. Live su Rai Due a partire dalle 11.15 con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Domenica, invece, si chiuderà l’anno con il supergigante allo stesso orario.