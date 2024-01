Sci, discesa bis Wengen: favoriti e orari tv

Wengen, 12 gennaio 2024 - Sabato regale a Wengen con la tradizionale discesa sul Lauberhorn. Un assaggio giovedì con il recupero di Beaver Creek, ma su una discesa accorciata a sopra l’Hundschopf, ma la gara bis vedrà la totalità della pista, quindi anche con la lunga parte di scorrimento iniziale che potrebbe favorire gli sciatori più scorrevoli. Come sempre, però, sarà la Kernen S a decidere la sfida per uscire con velocità alte in vista del piano successivo che determina spesso l’esito della contesa. Nella gara di giovedì c’è stato il successo di Marco Odermatt, sua prima affermazione in discesa in Coppa del mondo, con un podio di prim’ordine grazie alla seconda piazza di Cyprien Sarrazin e la terza di Aleksander Aamodt Kilde. L’Italia si è comportata bene con tre sciatori nei dieci (Schieder, Paris e Casse) e punterà con decisione al podio sabato.

La classifica di specialità rispecchia in toto i valori in campo. In testa c’è ovviamente Marco Odermatt con 276 punti, davanti a Cyprien Sarrazin con 230 e Aleksander Aamodt Kilde con 220. Miglior azzurro Dominik Paris quinto con 169, poi Mattia Casse sesto con 134 e Florian Schieder nono a 98. Per quanto riguarda i favoriti, bisogna ripartire da qui. Ad oggi Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin sono un gradino sopra gli altri, lo svizzero vincitore giovedì, il francese venerdì in supergigante, mentre Aleksander Aamodt Kilde è reduce da qualche sintomo influenzale e non è al meglio, ma tirerà fuori con gli artigli le ultime energie. Poi vengono gli italiani. Paris può sfruttare la parte di scorrimento in alto per trarre un vantaggio iniziale, ma dovrà essere convincente nel suo tallone d’Achille Kernen S e poi portare fuori velocità per il piano successivo. Mattia Casse sta invece disputando un weekend solido con due top ten, ma gli è mancato il guizzo da podio. In prova si è ben comportato, ma dovrà tirare fuori qualcosa in più per poter competere con i migliori tre della disciplina. Florian Schieder è la terza carta azzurra. Lo sciatore di Castelrotto tendenzialmente viene fuori a gennaio quando arrivano le classicissime tra Wengen e Kitzbuhel e chissà che dopo il quarto posto di giovedì non tiri fuori il coniglio dal cilindro. Outsider della contesa Ryan Cochran Siegle dagli Stati Uniti, Vincent Kriechmayr e Otmar Striedinger dall’Austria, mentre in casa Svizzera, oltre a Odermatt, ci sono pure Murisier, Hintermann e Monney. Ci si attende una reazione dai canadesi Crawford e Alexander dopo la delusione della discesa di giovedì.

La discesa integrale di Wengen si disputa sabato 13 gennaio alle ore 12.30 sotto il mitico paesaggio del Lauberhorn in Svizzera. Doppia diretta tv per la classica della discesa libera. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Davide Labate e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.