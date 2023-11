Sci, discesa libera Beaver Creek: favoriti e orari tv

Beaver Creek, 30 novembre 2023 – Finalmente si parte. Anche le discipline veloci avranno il loro debutto in Coppa del Mondo. Dopo la doppia cancellazione degli Speed Opening di Zermatt-Cervinia sarà Beaver Creek la località teatro della prima discesa libera stagionale. Appuntamento tradizionale nel continente americano sulla ormai conosciuta Birds of Prey, dove spesso vengono fuori gare ad alto tasso spettacolare. Tutti a caccia, ovviamente, di Aleksander Aamodt Kilde, detentore della coppa di specialità e fortemente determinato a insidiare Marco Odermatt nella generale. Per il norvegese nella scorsa stagione, però, ci sono stati settecento punti di distanza dallo svizzero: missione quasi impossibile. Pure l’Italia cercherà un podio con Mattia Casse, Dominik Paris e Florian Schieder, probabilmente le tre carte principali.

I favoriti

Il leader mondiale della discesa libera è ovviamente Aamodt Kilde che si presenta con i galloni di super favorito, forte della coppa di specialità vinta l’anno scorso. Kilde si candida non solo per la discesa libera ma anche per dare filo da torcere al nuovo dominatore dello sci alpino, ovvero quel Marco Odermatt detentore della Coppa del mondo generale. Kilde dovrà incamerare più punti possibili in discesa, ma Odermatt va forte pure lì, mentre in supergigante se la giocano alla pari e in gigante lo svizzero è decisamente migliore. Già da domani Kilde dovrà assaltare i 100 punti della vittoria. Non sarà facile, perché ci sono discesisti temibili, oltre appunto a Odermatt che ormai è competitivo anche in downhill. C’è il canadese James Crawford, ormai tra i migliori tre della disciplina, c’è l’austriaco Vincent Kriechmayr, secondo in coppa di discesa nel 2023, senza dimenticare i connazionali Otmar Striedinger, Daniel Hemetsberger e lo slalomista Marco Schwarz, ormai sempre più a suo agio anche in discesa. Gli svizzeri, ormai privi di Beat Feuz, puntano su Nils Hintermann mentre in casa Norvegia c’è anche il temibile Adrian Smiseth Sejersted. In casa Italia Mattia Casse è stato quello più convincente nelle due prove disputate, quarto e nono, ma occhio anche a Florian Schieder mentre Dominik Paris ha controllato linee e neve senza pensare troppo al cronometro.

Le parole degli azzurri alla vigilia: “Qui a Beaver Creek la pista è in ottime condizioni – ha detto Dominik Paris -. Nella prima prova era ancora così così, ma ieri era perfetta: gli organizzatori hanno fatto davvero un bel lavoro. Nella seconda prova ho capito meglio cosa fare per andare più forte, e ora resta da vedere se si riesce a farlo anche in gara. Danno previsioni un po’ brutte, ma speriamo che si riesca a fare la prima gara. E’ una pista sulla quale si sa che bisogna tirare a tutta”.

“Nella prima prova sono stato tranquillo – il commento di Florian Schieder - Ho studiato la pista. Il piano nella parte alta è da fare molto bene, ed è fondamentale la partenza. Poi non si deve andare a spasso, ma tenere linee tese. Dal muro in giù bisogna spingere e rischiare perché la pista è bellissima e non ci sono grandi difficoltà. I salti sono belli lunghi, è un tracciato divertente. Speriamo che il meteo regga e che possiamo finalmente iniziare la stagione”.

Dove vederla in tv

Il programma del weekend di Beaver Creek prevede due discese libere, una venerdì 1 dicembre e l’altra sabato 2, e un supergigante domenica 3. Si parte dunque venerdì con orari tardo pomeridiani in Italia per la discesa libera sulla Birds of Prey. Si parte alle 18.45 ora italiana con doppia diretta a pagamento e in chiaro. Live su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro sulla Rai sul canale Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, dalle ore 18.30 e in streaming su Raiplay.

