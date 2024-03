Sci, gigante Are: favorite e orari tv

Roma, 8 marzo 2024 – Parte sabato ad Are il penultimo weekend di Coppa del mondo femminile prima delle finali di Saalbach. In programma due gare tecniche, gigante e slalom, ma con Lara Gut saldamente in testa alla generale e a caccia dei punti sicurezza per mettere in bacheca la sfera di cristallo. Il margine è rassicurante, perché l’elvetica ha 1594 punti contro i 1268 di Fede Brignone e i 1209 di Mikaela Shiffrin, che ha scelto di saltare la prova tra le porte larghe per concentrarsi sullo slalom di domenica. Discorso leggermente diverso in gigante in cui la valdostana ha le residue possibilità di giocarsi la coppa di specialità. Fede insegue a 135 punti di distanza e se accorciasse sotto i 100 punti potrebbe poi provarci nell’ultima gara a Saalbach. Più staccata Sara Hector che è ormai fuori dai giochi con 481 punti. In ogni caso è difficile per Fede rientrare in gioco per entrambe le coppe anche se è pronto a disputare pure lo slalom di domenica, quantomeno per tentare di tenersi il secondo posto.

Le favorite

Come detto, non ci sarà Mikaela Shiffrin. L’americana si è allenata poco in gigante e ha scelto di fare solo lo slalom domenicale. Per quanto riguarda le favorite, allora, si va sul duello Gut, pettorale 5, e Brignone, pettorale 7, con possibilità di inserimento da parte di Marta Bassino, pettorale 6, Sara Hector, pettorale 1, e Alice Robinson, pettorale 2. Le outsider sono Thea Louise Stjernesund, Aj Hurt, Paula Moltzan e Ragnhild Mowinckel. In casa Italia la squadra è completata da Elisa Platino, Roberta Melesi, Asja Zenere e Lara Della Mea.

Le parole di Brignone

Queste le parole di Federica Brignone alla vigilia della gara: "Nella sciata in pista di oggi non si vedeva benissimo – spiega BFede, seconda ad Are nel 2023 e 2012 e terza nel 2015 - La neve è primaverile come piace a me, il caldo l’ha sciolta ma poi di notte è gelata, bisognerà vedere cosa succederà alle gobbette che si sono formate. Abbiamo trovato un terreno duro che ci mancava da tanto e ci sono stati ottimi allenamenti in questi ultimi giorni. Prenderò parte sia al gigante che allo slalom, fra i pali stretti ho sciato recentemente per soli due giorni, lo disputo perchè mi piace, non ho mai avuto occasioni di farlo nel corso della stagione e certamente non in ottica classifica generale. Rimane una specialità dove sogno di piazzare un bel risultato in carriera per lasciare un segno anche qui, non so a che punto sono ma faccio questo test per divertirmi, senza aspettative di risultato”.

Orari tv

Il gigante di Are si disputa sabato 9 marzo con prima manche alle ore 10.30 e seconda manche alle ore 13.30. Prevista la doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, in streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn.

