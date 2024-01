Sci domani in tv, super g a Wengen: favoriti e orari

Wengen, 11 gennaio 2024 - Trenta vittorie in carriera, la prima in discesa libera in Coppa del Mondo: Lauberhorn terreno di caccia di Marco Odermatt. Dominata la prima discesa libera delle due in programma a Wengen, la seconda è sabato 13, lo svizzero si candida a grande protagonista anche nel supergigante di venerdì con l’intento di portare a casa una incredibile tripletta in tre giorni. E il supergigante è sicuramente la sua disciplina assieme al gigante, come si evince dalla coppa di specialità che lo vede in testa dopo due gare con 160 punti, davanti all’austriaco Vincent Kriechmayr, deludente nella prima discesa, con 150 e all’altro austriaco Raphael Haaser a quota 94. Disciplina difficile per gli italiani dato che il migliore è Mattia Casse sedicesimo a quota 32 punti.

Favoriti

Specialità probabilmente più selettiva della discesa libera il super gigante. Manco a dirlo il favorito numero uno è Marco Odermatt, sia per il pettorale rosso che indossa sia per la superiorità mostrata, anche se in stagione è già stato battuto una volta in Gardena. Merito di Vincent Kriechmayr che ha vinto sulla Saslong e chiuso quarto a Bormio, mentre Odermatt sulla Stelvio ha vinto. Tutto da valutare Aleksander Aamodt Kilde, reduce da qualche acciacco influenzale e da un trentasettesimo posto in Gardena prima di riscattarsi con la terza piazza a Bormio. Il quarto protagonista del quartetto che in teoria ha qualcosa in più degli altri è sicuramente Cyprien Sarrazin, ormai solidissimo in discesa ma competitivo anche in super g con il quarto posto in Gardena prima di uscire a Bormio. Come detto, disciplina difficile per gli italiani. Il migliore fino a qui è stato Mattia Casse grazie all’ottavo posto in Gardena, ma a Bormio è uscito, poi Guglielmo Bosca con il decimo sulla Saslong, fuori anche lui sulla Stelvio, mentre Dominik Paris non è mai riuscito ad andare a punti con il cinquantacinquesimo posto in Gardena e l’uscita di Bormio. Gli altri italiani in gara saranno Alliod, Innerhofer, Molteni, Schieder e Zazzi. Possibili outsider della contesa Daniel Hemetsberger, Raphael Haaser, James Crawford, Justin Murisier e Stefan Babinsky. Da tenere d’occhio anche Alexis Pinturault, un mago della tecnica, tra l’altro reduce da una ottima top ten in discesa libera sul Lauberhorn. Il francese non sarà da sottovalutare.

Dove vederlo in tv

Il supergigante di Wengen è in programma venerdì 12 gennaio con orario di inizio alle 12.30. Anche in questo caso doppia diretta tv. Live su Raisport Hd, canale 58, con telecronaca di Davide Labate e Giulio Bosca, in streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Streaming su Discovery Plus e Dazn.