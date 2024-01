Sci 23 gennaio, gigante di Schladming in tv. Gli orari e chi sono i favoriti

Bologna, 22 gennaio 2024 - Non c’è sosta nella Coppa del Mondo di sci alpino dopo la tappa di Kitzbuhel. I maschi infatti rimangono in Austria con un ‘turno infrasettimanale’. Sulla Planai di Schladming si disputeranno un gigante e uno slalom nelle giornate di martedì e mercoledì dove l’Italia cercherà di trovare, finalmente, un risultato di prestigio. Dopo la top ten di Sala in slalom a Wengen, si cerca una risalita generale nelle discipline tecniche, vero tallone d’Achille della nazionale nel recente periodo. Si parte martedì 23 gennaio con un gigante in notturna.

I favoriti

C’è un dominatore della disciplina che difficilmente abdicherà in tempi brevi. Su quattro giganti disputati in stagione Marco Odermatt ha fatto poker, lasciando le briciole agli avversari e accumulando già un discreto margine sul primo inseguito per la coppa di specialità, Lo svizzero comanda con 400 punti, poi Filip Zubcic a 240 e terzo, nonostante l’infortunio a Bormio, è ancora Marco Schwarz a 210. Poco da dire in termini di favoriti: qualcuno riuscirà a battere Odermatt? Difficile, quasi impossibile. Di sicuro ci proverà il croato, che assieme allo sloveno Zan Kranjec appare quello più credibile considerando anche l’infortunio di Alexis Pinturault e un Henrik Kristoffersen decisamente giù di tono. Tra gli outsider andranno considerati Joan Verdu, Atle Lie McGrath, Alexander Steen Olsen, Rasmus Windingstad, Alexander Schmid e Radamus River. E i padroni di casa dell’Austria? Manuel Feller è una variabile impazzita, è capace di tutto e il suo contrario, poi attenzione a Stefan Brennsteiner e Raphael Haaser. Tra gli altri svizzeri citiamo Gino Caviezel e Loic Meillard. Sono sette invece gli azzurri in gara, si tratta di Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger. Il migliore delle classiche Fis è Matteo Dalla Vite, ma l’inizio di stagione non è stato di certo esaltante infatti i migliori azzurri nella classifica di specialità sono Giovanni Borsotti quattordicesimo e Alex Vinatzer quindicesimo. Il classe 1990 dei Carabinieri è stato quello più costante in stagione con il nono posto sulla Gran Risa come miglior piazzamento, poi quindicesimo, quattordicesimo e ventiduesimo.

Dove vederlo in tv

Lo slalom gigante di Schladming si disputa martedì 23 gennaio in notturna con prima manche alle ore 17.45 e seconda manche alle ore 20.45, mentre il giorno dopo toccherà allo slalom speciale al medesimo orario. Prevista la doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.