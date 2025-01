Slalom Flachau in tv: orario e dove vederlo. Le favorite

Roma, 13 gennaio 2025 – Momento molto denso di calendario nello sci alpino e gennaio è mese di grandi classiche. Archiviata St. Anton, Brignone prima e terza e leader della generale, arriva lo slalom in notturna di Flachau. La tigre di La Salle non ci sarà, è concentrata su Cortina d’Ampezzo, discesa e super g, e l’Italia non ha carte rilevanti per andare a caccia del podio, così sia Zrinka Ljutic che Sara Hector potranno superarla nuovamente in classifica. La croata ha 23 punti ritardo e ha vinto gli ultimi due slalom, la norvegese è a 32 e nelle recenti prove tecniche è andata bene. Non è finita, perché pure Camille Rast può andare forte tra i pali stretti e insegue a 45 lunghezze. Insomma, tutto aperto.

La situazione e le favorite

La classifica di specialità dopo cinque slalom vede al comando Zrinka Ljutic con 309 punti, quattro in più di Camille Rast e 74 in più di Wendy Holdener. Alle loro spalle Duerr, Liensberger e Swenn Larsson, mentre Hector è solo nona a 151 punti, segno di qualche difficoltà in più in slalom. Prima azzurra Martina Peterlini venticinquesima a 32 punti. Flachau non porta bene all’Italia, mai in top five nella storia, e nelle ultime sei edizioni hanno vinto solo Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova (tre a testa) ma entrambe sono assenti causa infortunio. Sara Hector ha fatto podio nel 2024 e le altre che si sono prese una top tre negli ultimi sei anni sono, tra quelle in attività, Katharina Liensberger, Anna Swenn Larsson, Wendy Holdener e Lena Duerr. La favorita è dunque la croata Ljutic, nuova stella dello sci alpino, seguita a ruota dalle svizzere Rast e Holdener, ma sono temibili anche le sopra citate Duerr, Lienseberger e Swenn Larsson, tutte nel primo gruppo di merito. Fuori dalle prime sette di merito citiamo Lara Colturi, Michelle Gisin e Paula Moltzan. La squadra italiana sarà composta da Martina Peterlini, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi, Giorgia Collomb, Celina Haller e Giulia Valleriani.

I pettorali di partenza

1 Camille Rast

2 Lena Duerr

3 Zrinka Ljutic

4 Wendy Holdener

5 Katharina Liensberger

6 Anna Swenn Larsson

7 Sara Hector

8 Katharina Truppe

9 Andreja Slokar

10 Lara Colturi

11 Mina Fuerst Holtmann

12 Michelle Gisin

13 Melanie Meillard

14 Katharina Huber

15 Paula Moltzan

I pettorali delle italiane: 20 Martina Peterlini, 31 Marta Rossetti, 35 Lara Della Mea, 39 Vera Tschurtschenthaler, 43 Lucrezia Lorenzi, 54 Giorgia Collomb, 62 Celina Haller, 67 Giulia Valleriani

Dove vederlo in tv

Lo slalom di Flachau si disputa martedì 14 gennaio con prima manche alle 17.45 e seconda alle 20.45 con doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri.

Leggi anche - Ciclismo, la presentazione del Giro 2025