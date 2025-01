A che ora gioca Sinner con Rune agli Australian Open 2025: dove vederla in tv

Melbourne, 19 gennaio 2025 - Si alza il livello di difficoltà per Jannik Sinner all'Australian Open. L'azzurro si appresta ad affrontare negli ottavi di finale Holger Rune, testa di serie numero 13, reduce dall'affermazione al quinto set contro Miomir Kecmanovic, che gli ha permesso di pareggiare il suo miglior risultato nel torneo. Una partita questa durante la quale il danese ha dovuto fare i conti con i crampi. Le sue condizioni fisiche forse non saranno al meglio, ma il classe 2003 è pronto a giocarsela. "Non avrò niente da perdere, sarà emozionante", ha detto dopo la vittoria. In precedenza, Rune aveva eliminato Zhang Zhizhen e l'altro nostro portacolori, Matteo Berrettini. Sinner invece ha alle spalle i successi contro Marcos Giron, Tristan Schoolkate (l'unico ad essere riuscito a strappargli un set fino a questo momento) e Nicolas Jarry.

I precedenti

Sinner e Rune si sono sfidati in quattro occasioni e il bilancio è in perfetta parità. Ma il nativo di San Candido è in striscia positiva, dato che si è aggiudicato gli ultimi due incontri: il numero uno del mondo ha avuto la meglio alle Finals 2023 e ai quarti dello scorso Masters 1000 di Monte Carlo. Le affermazioni del danese invece sono arrivate in occasione della semifinale di Sofia del 2022 (quando l'italiano fu costretto al ritiro) e del penultimo atto di Monte Carlo nel 2023.

I precedenti di Sinner all'Australian Open

Prima del trionfo dello scorso anno, con il successo nell'atto conclusivo ai danni del russo Daniil Medvedev con il risultato di 3-2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3), il miglior risultato di Sinner risaliva al 2022, quando riuscì a raggiungere i quarti di finale per poi essere eliminato dal torneo dal greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 3-6, 4-6, 2-6. Tsitsipas che ha mandato al tappeto il classe 2001 anche due anni fa, fermandone la corsa agli ottavi di finale. Nelle precedenti edizioni invece l'azzurro non era mai andato oltre il secondo turno.

Orario e dove vedere l'incontro

Il match fra Sinner e Rune si disputa sulla Rod Laver Arena di Melbourne nella notte fra domenica 18 e lunedì 19 gennaio. Trattandosi della seconda partita del programma dopo quella del circuito femminile tra Svitolina e Kudermetova, non inizierà prima delle 4 (ora italiana). A trasmettere la sfida in tv sarà Eurosport, attraverso i propri canali Eurosport1 o Eurosport2 HD. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, mediante eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

