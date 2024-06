Atp 500 di Halle 2024, orario e dove vedere Sinner-Zhang

Halle, 22 giugno 2024 - A Jannik Sinner serve l'ultimo sforzo per centrare la finalissima del Terra Wortmann Open di Halle, che sarebbe la prima in carriera sull'erba e dove incontrerebbe uno fra Hubert Hurkacz (suo compagno in doppio) e Alexander Zverev. Fra l'azzurro e l'atto conclusivo del torneo tedesco c'è Zhizhen Zhang, che nei quarti di finale ha avuto la meglio di Christopher Eubanks. Il numero 42 del mondo è diventato il primo tennista cinese a raggiungere le semifinali di un torneo su erba nell'Era Open. Il nostro portacolori invece è reduce dal successo al tie-break del terzo set contro Jan-Lennard Struff. Questa sarà la prima volta che i due si sfideranno.

I precedenti di Sinner ad Halle

L'altoatesino ha preso parte al torneo di Halle, prima di questa edizione, unicamente nel 2023, quando il suo percorso si è fermato ai quarti di finale contro Aleksandr Bublik a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra occorsogli nel corso del secondo set (il kazako era avanti 7-5, 2-0). In precedenza, l'attuale numero 1 del mondo si era imposto ai danni del francese Richard Gasquet e del connazionale Lorenzo Sonego.

Orario e dove vedere l'incontro

La partita tra Sinner e Zhang, valida per la semifinale dell'Atp 500 di Halle, si gioca sabato 22 giugno: trattandosi della seconda in programma sul Campo Centrale della OWL Arena di Halle (Germania), inizierà non prima delle 15. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (in particolare su Sky Sport Tennis, canale 203) e in streaming su Sky Go e Now.

Leggi anche: Tennis, Berrettini si candida per Wimbledon: “Sto bene fisicamente”