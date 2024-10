Atp 500 di Pechino, Sinner-Bu: orario e dove vedere la semifinale

Pechino, 1 ottobre 2024 - Fra Jannik Sinner e la sua seconda finale consecutiva all'Atp 500 di Pechino c'è la sorpresa Yunchaokete Bu. Il padrone di casa, numero 96 del ranking Atp, nei quarti di finale ha mandato al tappeto il russo Andrey Rublev con il punteggio di 7-5, 6-4, ottenendo così la sua prima affermazione in carriera contro un Top 10. In precedenza il classe 2002 cinese aveva superato il connazionale Shang Juncheng (battuto in rimonta) e Lorenzo Musetti. L'altoatesino invece, dopo aver sconfitto in rimonta il cileno Nicolas Jarry e il russo Roman Safiullin, nei quarti ha avuto ragione del ceco Jiri Lehecka, ko 6-2, 7-6(6). Per il numero uno del mondo si è trattato del quattordicesimo successo consecutivo dopo la sconfitta incassata al Masters 1000 di Montreal contro Rublev. Quella al torneo di Pechino sarà la prima volta che Sinner e Bu si sfideranno. Chi si imporrà se la vedrà in finale contro uno fra Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz.

Le parole di Sinner

"Sono felice di essere tornato in semifinale qui - ha detto l'azzurro dopo la vittoria contro Lehecka - Il ricorso della Wada contro la mia assoluzione per la positività al clostebol? Prima di tutto, non è una situazione in cui mi piace trovarmi. E’ una situazione molto delicata e difficile. Ma quello che so è che cerco sempre di ricordarmi che non ho fatto nulla di sbagliato. Di sicuro ho passato molte notti insonni in questo periodo. Ovviamente sono deluso di trovarmi di nuovo in questa situazione. Cerco di rimanere concentrato sul mio lavoro e di cercare di fare tutto il possibile per essere pronto per ogni partita che gioco. Ma si, questo è un momento difficile per me e anche per la mia squadra. Tengo anche vicine le persone con cui mi sento molto bene, persone che mi conoscono di persona. Quindi si, non è facile di sicuro".

I precedenti di Sinner a Pechino

Sinner si è presentato a Pechino con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato nella passata edizione del torneo asiatico, quando nell'atto conclusivo superò il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 76, 7-6. Questa è stata l'unica partecipazione alla manifestazione del nativo di San Candido, almeno fino a quella di quest'anno.

Orario e dove vedere l'incontro

Il match fra Sinner e Bu si disputa oggi, martedì 1 ottobre: l'inizio è fissato alle 13, ora italiana. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. La partita sarà disponibile anche in live streaming su Now e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Leggi anche: Perché la Wada vuole squalificare Jannik Sinner