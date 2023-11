Atp Finals 2023, Zverev batte Rublev ma è comunque eliminato

Torino, 17 novembre 2023 - Alexander Zverev ha prevalso nell'ultimo match dei round robin delle Atp Finals. La vittima del tedesco è stata Andrej Rublev, tennista russo che ha chiuso questo torneo con zero partite vinte e, soprattutto, zero set portati a casa. Questa sfida non aveva alcuna valenza per il passaggio in semifinale: Zverev ha raggiunto Alcaraz e Medvedev a quota due vittorie, ma è comunque eliminato per la percentuale di set vinti inferiore rispetto a quella dello spagnolo, passato come primo, e del russo, che ha superato il turno da secondo.

La cronaca del match

Primo set - Andrej Rublev comincia la partita al servizio. Il russo parte forte con un ace e un punto regalato da un dritto a rete di Zverev, ma il tedesco recupera con due punti consecutivi. Sul 30 pari il russo riesce ad allungare e chiudere il gioco a suo favore. Zverev si presenta al servizio. Dopo aver perso il primo 15 riesce a rimontare, salvo poi arrivare a concere una palla break al rivale. Rublev fallisce la risposta sulla seconda del tedesco e si torna al deuce, spezzato ancora dal russo che si prende subito il break, tenendo un buon ritmo da fondo campo contro uno Zverev che invece si mette in difficoltà da solo con un doppio fallo. Rublev va al servizio per confermare il break e non ci riesce: il russo annulla le prime due palle break di Zverev, ma dopo il deuce capitola e perde immediatamente il vantaggio. Nel quarto gioco il tennista di Amburgo tiene la battuta senza soffrire, mentre Rublev deve di nuovo faticare parecchio per non incassare il secondo break consecutivo. Il russo annulla una palla break con un ottimo dritto lungolinea seguito da uno schiaffo al volo sotto rete e poi chiude il gioco a suo favore. Il sesto game è ancora abbastanza lungo e combattuto: Zverev riesce a cancellare due palle break e tiene il servizio per il 3-3. In questa fase il tedesco rischia tanto: Rublev sale sul 4-3, poi insidia nuovamente l'avversario, non impeccabile al servizio. Proprio quando il russo sembrava essere in grado di poter prendere il comando delle operazioni, Zverev riesce a rubare il servizio e a salire su 5-4, poi conservato in battuta per chiudere il set a suo favore. Secondo set - A differenza di quanto visto nel primo parziale, in questo secondo set i primi game scorrono senza palle break a disposizione, né da una parte né dall'altra. L'equilibrio si spezza proprio nel momento clou del parziale, ovvero quando sul tre pari Rublev perde il servizio. Zverev mette a segno un gran passante per il vantaggio nel deuce e poi sfrutta una palla spedita in corridoio dal rivale. Il russo sembra aver deciso di giocare maggiormente sotto rete e questo non frutta, poiché il tedesco mantiene il servizio nel game successivo e si porta sul 5-3. Rublev allunga la sfida mantenendo la battuta e portandosi a quota quattro game vinti. Il russo va sotto 0-40 nel game decisivo e annulla due palle break in grande stile, ma alla terza si deve arrendere. Leggi anche: Sinner-Medvedev, quando si gioca la semifinale