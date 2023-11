Atp Finals 2023, ecco la prima sorpresa: Zverev batte Alcaraz in tre set

Torino, 13 novembre 2023 – Match d’esordio del gruppo rosso delle Nitto ATP Finals 2023 che mette di fronte Carlos Alcaraz, alle prime Finals della sua carriera, contro Alexander Zverev che ha già in bacheca due successi in questo torneo. Lo spagnolo, numero due al mondo, che affronta il tedesco per la settima volta (3-3 il conto dei precedenti) parte molto forte nel primo set, ma il numero 7 del ranking reagisce e riesce a forzare il tie break. Il giovanissimo spagnolo però è più freddo nel momento decisivo e vince il primo set. Nel secondo set è un assolo di Zverev che in battuta è formidabile e chiude con 6 game a 3, forzando il terzo e decisivo set. I due si rispondono colpo su colpo nel momento decisivo della partita, regalando un bellissimo spettacolo al pubblico del Pala Alpitour di Torino. Zverev alla fine si impone nel decimo game del terzo set sfruttando a pieno i suoi impeccabili servizi: dopo due ore e 31 minuti il tedesco vince 2-1 con i parziali di 7-6 (7-3 tie-break), 3-6, 4-6 contro un altalenante Carlos Alcaraz che ha ruotato momenti di grande tennis a errori non da lui.

Primo set

Inizio aggressivo di Carlos Alcaraz che si prende subito il primo game, grazie a un dritto lungolinea, un ace, una prima vincente e poi sfruttando una risposta lunga di Zverev, con il tedesco va a punto solo dopo un bello scambio con un diagonale notevole. Si rifà subito il classe 1997 che tiene la battuta grazie a un servizio-dritto e un rovescio lungolinea vincente, è 1-1. Molto meglio Zverev rispetto ad Alcaraz che porta via anche il terzo game di questo primo set volando sullo 0-30, prima di prendere il primo punto dello spagnolo sulla prima di servizio, che però poi sbaglia una palla corta e concede due palle break all'avversario che ringrazia e porta via il game. Ancora Zverev che conferma il break e va sul 1-3, giocando un ottimo tennis. Nel quinto game Alcaraz continua a commettere qualche errore di troppo e lascia un altro 15 in battuta, poi però riesce a ritrovarsi e interrompe la striscia di Zverev tornando sotto sul 2-3. Sprazzi del vero Alcaraz: prima si salva con un paio di magie in recupero e poi con un pallonetto elegante guadagna il primo 15, punto che lo esalta tanto da lasciare a zero Zverev. Dunque, break del tedesco e subito contro-break dello spagnolo: è 3-3. Settimo game con qualche errore di troppo da entrambe le parti, con Zverev che non capitalizza ben tre palle break e ora il classe 2003 è avanti 4-3. Messo alle corde torna a farsi sentire però il numero 7 del Mondo con un 8° game dove a servizio va sempre oltre i 200 km/h e fa 4-4 con Alcaraz che rimane a zero. I due si rispondono colpo su colpo, ora è il nativo di El Palmar che batte molto bene e si porta sul 40-15, reagisce però Zverev che allunga il game ai vantaggi. Alla fine, è bravo lo spagnolo a sfruttare i tanti, troppi, errori dell’avversario per fare 5-4. Glaciale il tedesco nel 10° game: si porta sul 40-15 e poi vince il game. Partita difficile da decifrare, nessuno al momento ne ha il controllo e si vive di strappi. Nel game numero 11 Alcaraz parte bene e gioca aggressivo a rete portandosi subito sul 30-0 e controllando il game fino alla fine. Clamoroso 12° game con Alcaraz che va sul 0-30, poi però Zverev annulla completamente il vantaggio del numero 2 del Mondo e a suon di ace porta tutto al tie-break. Dopo un ora e 5 minuti di gioco e un tie-break dove ha controllato l’avversario (7-3), è Carlos Alcaraz ad aggiudicarsi il primo set di questa partita.

Secondo set

Pronti, via e subito gran break di Alexander Zverev che vuole prendersi subito il controllo di questo secondo set. Nel primo game conferma le ottime percentuali con la prima e va sul 40-15, rischia poi di perdere ai vantaggi appena il servizio cala ma riesce a salvarsi. Nel secondo, invece, non c’è proprio storia: il tedesco va sullo 0-30 e con l’errore nel dritto di Alcaraz fa 0-2. È blackout completo per Carlos Alcaraz che cede anche il terzo game. Lo spagnolo riesce a riprendersi nel 4° game, tenendo a 0 l’avversario per l’1-3. È tutto un altro Zverev, che vuole forzare il terzo set a ogni costo e si vede anche per l’aggressività con cui gioca in questo frangente: portati via 6° e 7° game e 2-5. Piccolo siparietto nello smash del 40-0 con il tedesco che involontariamente colpisce Alcaraz, ma i due se la ridono senza problemi. Nel 8° game Alcaraz rischia sul 15 pari, ma poi mette a segno tre punti in fila e accorcia sul 3-5. Una sola parola per definire il nono game di Zverev: disarmante, semplicemente ingiocabile in battuta (13 ace fin qui) e si va al 3° set.

Terzo set

Controlla il primo game del terzo e decisivo set Carlitos Alcaraz che smista bene e affonda anche meglio per l’1-0. Con bellissimo rovescio Zverev si porta avanti 0-30 nel secondo game, poi controlla fino alla fine e con uno splendo colpo che bacia la riga si porta in parità. Terzo game dove Alcaraz commette qualche errore di troppo e va sotto su 30-40, poi però lo spagnolo sotto rete fa una volée a incrociare meravigliosa per andare ai vantaggi e lì riesce a chiudere il game. Se ne va liscio in favore di Zverev il quarto game, avversario a zero e 2-2. È break per il tedesco che sfrutta gli errori dello spagnolo e prima sale 15-30, poi chiude il game infilando l’avversario su un passante lasciato aperto. Tanta paura all’inizio del sesto game: andando in diagonale a Zverev manca l’appoggio sulla caviglia già infortunata lo scorso anno al Roland Garros, fortunatamente però si rialza e torna a giocare supportato dagli applausi del Pala Alpitour. Dopo il grande spavento c’è un super Zverev che serve autentici siluri oltre i 200 orari e va sul 2-4. Alcaraz tiene il servizio e fa 3-4, con Zverev che sembra non voler forzare troppo e finisce a zero questo game. Il tedesco continua a macinare al servizio e, nonostante lo spagnolo riesca a tirare ai vantaggi, alla fine è 3-5. Alcaraz al servizio per rimanere in questa partita e lo fa benissimo: tiene a zero Zverev, 4-5. Nel decimo game Zverev prima fa un miracolo su un incrocio di Alcaraz, recuperando e trovando la riga che gli permette di fare il punto del 15-15, poi però è troppo insicuro sul back basso di Alcaraz e cede il punto allo spagnolo che fa 40-30. Sedicesimo ace del tedesco che forza i vantaggi, se lo prende e non sbaglia il match point. Dopo poco più di due ore e mezza di gioco vince Alexander Zverev contro Carlos Alcaraz con i parziali di 7-6, 3-6, 4-6.