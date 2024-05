Atp Roland Garros 2024: gli italiani in campo oggi 28 maggio. Orari e dove vedere i match in tv

Parigi, 28 maggio 2024 - Dopo la bella giornata di ieri con Fognini, Sinner, Musetti e Arnaldi che sono passati al secondo turno (out Bellucci che per poco non è riuscito nell'impresa di battere Tiafoe), nella giornata di oggi (martedì 28 maggio, ndr) si apre il Roland Garros 2024 per Luciano Darderi, Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli. Loro sono gli ultimi tre azzurri nel tabellone maschile che si giocheranno il secondo turno dello Slam di Parigi, con Darderi e Cobolli che affronteranno avversari alla portata, mentre Zeppieri avrà la sfida più complicata sulla carta contro Adrian Mannarino. Vediamo nel dettaglio le tre gare, gli sfidanti, l'orario e dove seguirle in televisione.

Luciano Darder sfiderà l'australiano Hijikata

Darderi sfida Hijikata per la prima volta in carriera

Dopo mesi di crescita verticale Luciano Darderi è chiamato a confermarsi in un torneo prestigioso quanto complicato come il Roland Garros. Dopo aver vinto l'Atp 250 di Cordoba, quello che potremmo definire come torneo di casa visto che lui è nato a Buenos Aires, è riuscito anche a entrare in top 50 nel ranking e questa stagione si sta togliendo varie soddisfazioni. Fin qui sulla terra rossa ha perso solo contro avversari del calibro di Tiafoe (in semifinale a Houston) o anche con Zverev a Roma e Musetti al Challenger di Torino. Dall'altra parte ci sarà l'australiano Rinky Hijikata, numero 78 del mondo, in quello che sarà il primo match tra i due in carriera.

La sfida del primo turno del Roland Garros 2024 tra Luciano Darderi e Rinky Hijikata sarà sul Campo 5 e sarà la seconda dalle ore 11, dunque verosimilmente verso le ore 12:30. La diretta televisiva del match, come quella di tutto il torneo francese, è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) o Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky), mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN,

Zeppieri per eliminare il padrone di casa Mannarino

Giulio Zeppieri, alla terza partecipazione consecutiva al Roland Garros, cerca la seconda vittoria in questo torneo dopo quella dell'anno scorso contro Bublik (poi sconfitto da Ruud). Il tennista romano, classe 2001, si presenta come numero 148 del ranking e vorrà impressionare tutti gli addetti ai lavori contro il ben più quotato Adrian Mannarino. Il francese, padrone di casa, è attualmente numero 22 al mondo e che arrivato all'età di 35 anni sta giocando forse il suo miglior tennis in carriera. Si tratta di una prima assoluta, non ci sono precedenti tra i due.

La sfida tra Giulio Zeppieri e Adrian Mannarino sarà sul Campo 7 e sarà il secondo match dalle ore 11, dunque via previsto per le 12:30 circa. La diretta televisiva del match, come quella di tutto il torneo francese, è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) o Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky), mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

Cobolli contro Medjedovic, il possibile erede di Nole

Con l'ambizione di poter partecipare ai Giochi Olimpici, Flavio Cobolli si presenta a Parigi con il suo best ranking (53) e tanta fiducia in sé stesso dopo l'exploit agli Australian Open e i risultati di Roma e Lione. Il fiorentino classe 2002 insegue la prima vittoria a Parigi, dopo che l'anno scorso venne eliminato da Alcaraz, e davanti a lui si ritroverà quello che, dagli addetti ai lavori, è additato come l'erede di Novak Djokovic (lo stesso nr 1 inizialmente lo aiutò a pagare le trasferte per giocare). Si tratta del serbo Hamad Medjedovic, classe 2003, molto abile quando può colpire piedi per terra e, soprattutto, dotato di un servizio incredibile.

Il match tra Flavio Cobolli e Hamad Medjedovic sarà sul Campo 13 e sarà il terzo match dalle ore 11, dunque via previsto per le 14:15. Sfida che verrà trasmessa in diretta dai canali Eurosport (210 Eurosport 1 o 211 Eurosport 2 su Sky), eventualmente sarà possibile seguirla in streaming su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN.