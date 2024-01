Australian Open 2024, Sinner e Cobolli ai sedicesimi: orario e dove vedere le partite

Roma, 18 gennaio 2024 - Mentre il cammino negli Australian Open 2024 di Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri si è interrotto al secondo turno rispettivamente per mano di Carlos Alcaraz e Cameron Norrie, quello di Jannik Sinner e Flavio Cobolli prosegue: nell'ambito dei sedicesimi di finale, l'altoatesino venerdì 19 gennaio alle 2 (ora italiana) dovrà vedersela con Sebastian Baez, mentre il romano sfiderà Alex De Minaur alle 9 (ora italiana).

Orario tv e dove vedere le partite in tv

Sinner sfiderà Baez alla Margaret Court Arena a partire dalle 2 (ora italiana, le 14 in Australia), mentre Cobolli se la vedrà con De Minaur a partire dalle 9 (ora italiana, le 19 locali) alla John Cain Arena. La diretta tv di venerdì 19 gennaio sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD: la diretta streaming sarà invece disponibile sui portali eurosport.it e Discovery+. Gli abbonati di Sky potranno guardare il match sui canali 210 e 211, oltre che sul dispositivo Sky Go, così come i fruitori di DAZN, Tim Vision e NOW che potranno a loro volta contare sulla visione dei canali Eurosport dedicati al primo Slam stagionale.

Precedenti e curiosità

Quello tra Sinner e Baez, numero 29 del ranking ATP, in programma nella nottata italiana sarà il secondo confronto dopo quello del Master 1000 di Shanghai dello scorso agosto che sorrise all'azzurro per 2-1: l'incognita per il numero 4 del ranking ATP, che parte ovviamente con i favoriti del pronostico, sarà legata alla tenuta in un confronto al meglio dei 5 set. Chi vince se la vedrà con chi la spunterà nel confronto tra Tomas Machac e Karen Khachanov, rispettivamente numero 75 e 15 del ranking ATP. Ben più ostica, almeno sulla carta, si preannuncia la missione per Cobolli, numero 100 del ranking ATP, che proverà a proseguire il proprio sogno superando De Minaur, numero 10 del ranking ATP: chi vincerà tra i due, sfiderà uno tra Sebastian Korda e Andrey Rublev, rispettivamente numero 26 e numero 5 del ranking ATP. Tra i due giocatori non esiste alcun precedente a referto e di certo i favori del pronostico non depongono dalla parte del fiorentino di nascita e romano di adozione, che avrà dalla sua l'entusiasmo per il cammino fatto finora ma di certo non il tifo della John Cain Arena, che spingerà il beniamino di casa, nonché il 'giustiziere' di Matteo Arnaldi in 3 set. Dunque, c'è aria di voglia di rivincita in casa Italia dopo una prima parte di Australian Open con gioie, dolori e rimpianti: non ultimi quelli di Sonego, che ha messo a dura prova il ben più quotato Alcaraz prima di cedere con l'onore delle armi e dopo 3 ore e 30' di gioco. Per non parlare di Zeppieri, che ha visto il proprio doppio vantaggio accumulato su Norrie dilapidato dalla rimonta di quest'ultimo e anche dall'interferenza della pioggia, che con le sue interruzioni non ha aiutato di certo la marcia dell'azzurro.

Leggi anche - Supercoppa Italiana 2023-2024, la guida completa