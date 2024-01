Australian Open 2024, Sonego affronta Alcaraz: orario e dove vedere il match in tv

Roma, 17 gennaio 2024 – Dopo aver battuto Daniel Evans, numero 38 del ranking ATP, in 4 set, l'avventura negli Australian Open 2024 di Lorenzo Sonego proseguirà alle 3.30 (ora italiana) di giovedì 18 gennaio, quando l'ostacolo del secondo turno sarà Carlos Alcaraz, che nel primo turno aveva liquidato l'eterno Richard Gasquet, numero 131 del ranking Atp, in 3 set in quello che è stato anche uno scontro generazionale tra due scuole di tennis lontanissime nel tempo.

Orario tv e dove vedere Sonego-Alcaraz

Il match che metterà di fronte il numero 46 e il numero 2 del ranking ATP sarà di scena alla Rod Laver Arena. L'inizio è previsto per le 3.30 (ora italiana, le 15.30 in Australia) di giovedì 18 gennaio, con la diretta tv che sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD: la diretta streaming sarà invece disponibile sui portali eurosport.it e Discovery+. Gli abbonati di Sky potranno guardare il match sui canali 210 e 211, oltre che sul dispositivo Sky Go, così come i fruitori di DAZN, Tim Vision e NOW che potranno a loro volta contare sulla visione dei canali Eurosport dedicati al primo Slam stagionale.

Precedenti e curiosità

Il tabellone e i suoi abbinamenti non hanno certo sorriso a Sonego, che al secondo turno becca subito uno dei più grandi favoriti del torneo, seppur reduce da una fase di apparente leggera flessione che sembra comunque già in archivio. Al di là di queste speculazioni, per battere Alcaraz il torinese dovrà crescere rispetto a quanto visto nel match d'esordio, ricco di troppi alti e bassi. Sulla carta Sonego ha due armi per provare a ribaltare il pronostico: giocare al meglio sulla combinazione servizio-dritto e poi trovare fiducia pensando all'unico precedente a referto tra i due giocatori, quello del Master 1000 di Cincinnati del 2021 che sorrise proprio all'azzurro in 2 set. Da allora però le cose sono cambiate a favore di Alcaraz, non più il giovanissimo che si affacciava da poco sul circuito principale, bensì il grande favorito in pratica di qualsiasi torneo. La sfida si preannuncia ostica ma non per un Sonego che vuole finalmente spiccare il volo: quale migliore occasione, dunque? "Finalmente giocherò sul Centrale e lo farò in un'occasione così importante: comunque vada sarà una bellissima esperienza alla Rod Laver Arena, dove debutterò con immensa gioia. Ultimamente ho già affrontato tanti giocatori di altissimo livello: soltanto così si capisce il vero livello raggiunto in carriera". A spostare (leggermente) l'ago della bilancia potrebbe essere il tifo, finora grande alleato degli azzurri. "Nel mio precedente match c'erano tanti italiani sugli spalti e una bellissima atmosfera in campo: il tifo mi ha aiutato nei momenti complicati delle partite e spero sia così anche contro Alcaraz". La fiducia non manca neanche a quest'ultimo. "Non giocavo così bene da tempo. In generale mi sento bene, anche se ci sono state tante opportunità che purtroppo non ho sfruttato nel mio precedente match".

