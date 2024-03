Musetti, che spettacolo a Miami: Shelton battuto in due set. Agli ottavi c’è Alcaraz

Miami, 26 marzo 2024 – Lorenzo Musetti si unisce a Jannik Sinner e Matteo Arnaldi nel tabellone degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista di Carrara ha infatti avuto la meglio sull’americano Ben Shelton, con il punteggio di 6-4, 7-6 confermando il suo ottimo stato di forma e soprattutto grande lucidità nei momenti decisivi.

Così per la prima volta dal 2016 non ci saranno americani agli ottavi del Miami Open. Ad aiutare l’azzurro la prima di servizio, con l’84% dei punti vinti che ha spinto il ventiduenne numero 24 al mondo alla vittoria finale. Nel primo set Musetti è partito subito forte, mantenendo sempre il servizio e concedendo pochi punti all’avversario quando è andato in battuta. Grazie a diversi colpi di classe, l’italiano è riuscito a domare la potenza di Shelton e nonostante un ritorno nel secondo set, con l’avversario diventato più impegnativo da gestire, Musetti è stato bravo a rimanere concentrato e a usare il back per variare il suo gioco.

Per lui ora ci sarà davvero poco tempo per riposare visto che tornerà in campo già oggi non prima delle 20.30 (ora italiana) contro la testa di serie numero uno del torneo, vale a dire Carlos Alcaraz. Sulla carta un ostacolo difficilissimo da superare ma chissà che il tennista toscano non sia in grado di regalarci un’impresa come fece nella finale del torneo di Amburgo.

Per quel che riguarda gli altri italiani, in campo oggi anche Jannik Sinner contro l’australiano Christopher O’Connell e Matteo Arnaldi che invece se la vedrà con il ceco Tomas Machac. In caso di vittoria per entrambi, potrebbe profilarsi un inedito derby azzurro ai quarti, la seconda sfida tutta italiana per Sinner che al secondo turno ha battuto Andrea Vavassori.

Intanto approdano ai quarti di doppio anche Jasmine Paolini e Sara Errani che affronteranno le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng oppure le russe Ekaterina Alexandrova ed Irina Khromacheva.