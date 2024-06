Sinner e Paolini, stella doppia nel cielo azzurro

In fondo hanno solo seguito la scia delle rosse delle piste: dopo Ferrari e Ducati, anche il tennis schiera le due punte. Nel 2025 il Cavallino avrà Hamilton con Leclerc, la Ducati affiancherà Marc Marquez a Pecco Bagnaia, almeno 10 mondiali in un solo team. E anche nel calcio va di moda la doppia stella, quest’anno.

Da ieri anche il tennis non ha più un solo uomo al comando: un giorno capiremo, forse, per quale misteriosa volée del destino tutti e due abbiano nomi che iniziano per Ja, Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Intanto domani il rosso alto-atesino (che peraltro è appassionatissimo di Formula...1, come il suo numero nel ranking) si gioca la semifinale a Parigi contro Alcaraz, mentre la ventottenne toscana ha contribuito al record: mai due italiani erano stati in semifinale di uno slam nello stesso torneo, nei due tabelloni maschile e femminile.

La cosa più bella è vedere come questi ragazzi sorridano mentre scalano il mondo, reggendo pressioni dalle quali molti sarebbero schiacciati. Ma il discorso andrebbe allargato: quello dell’esempio è sempre un tema molto scivoloso, troppe volte siamo stati traditi dagli idoli sportivi. Ma sicuramente questi due ragazzi puliti con la racchetta in mano, esattamente come Jacobs e Tamberi, Goggia e Brignone, stanno togliendo la scritta ’non si può fare’ dalla mente di chi sogna un giorno di emularli (vedi anche i due doppi in semifinale a Roland Garros). E forse è una vittoria anche più bella.