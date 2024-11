Quando gioca Sinner oggi, il match contro De Minaur in tv (anche in chiaro)

Torino, 10 novembre 2024 - Scatta l'ora del debutto di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals 2024, la manifestazione che animerà Torino da oggi fino al 17 novembre. Il primo ostacolo del numero uno del mondo risponde al nome di Alex De Minaur, ottava testa di serie del torneo. Nel girone dei due sono inseriti anche Daniil Medvedev e Taylor Fritz, avversari dell'altoatesino nelle giornate di martedì e mercoledì.

Quella odierna sarà la settimana volta che Sinner affronta De Minaur. Fino a questo momento è stato un monologo azzurro, dato che l'australiano è sempre rimasto a bocca asciutta. Il primo successo del nostro portacolori risale al 2020, quando a Sofia sconfisse l'avversario nel match valevole per i quarti di finale con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1. Dopodiché, i due si sono ritrovati uno contro l'altro nel 2022, prima negli ottavi di finale dell'Australian Open (con il classe 2001 ad avere la meglio per 7-6, 6-3, 6-4) e poi a Madrid, nei sedicesimi di finale (affermazione per 6-4, 6-1 del nativo di San Candido). Lo scorso anno, Sinner ha mandato al tappeto il rivale sia in finale a Toronto (6-4, 6-1), che nell'atto conclusivo della Coppa Davis (6-3, 6-0). Infine, il precedente più recente è quello dello scorso torneo di Rotterdam: vittoria per 7-5, 6-4 dell'italiano nella finale della competizione. Inoltre, Sinner e De Minaur si sono sfidati anche alle Next Gen Atp Finals del 2019, quando l'azzurro si impose per 4-2, 4-1, 4-2 nell'atto conclusivo.

Nel 2023, Sinner ha partecipato per la prima volta in carriera alle Atp Finals. Nei primi quattro match, Jannik ha ottenuto altrettanti successi, sconfiggendo nell'ordine Tsitsipas, Djokovic, Rune e Medvedev. Un ruolino di marcia che gli ha permesso di raggiungere la finale, persa di fronte a Djokovic (6-3, 6-3 in favore del serbo).

Il match fra Sinner e De Minaur è in programma oggi, domenica 10 novembre, e comincerà alle 20:30. Sarà possibile seguire il match in chiaro su Rai Due. L'incontro sarà trasmesso anche da Sky sul canale Sky Sport Tennis. La partita sarà disponibile pure in live streaming su Rai Play, Now e Sky Go, applicazioni queste ultime due dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

