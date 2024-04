Sinner portabandiera alle Olimpiadi di Parigi, Malagò ci pensa: “C’è la cerimonia di chiusura”

Roma, 4 aprile 2024 – Jannik Sinner è il protagonista indiscusso dello sport italiano. Il nuovo numero 2 del tennis mondiale sta vivendo un 2024 da sogno grazie ai trionfi agli Australian Open, Rotterdam e Miami, oltre alla semifinale raggiunta a Indian Wells.

Jannik Sinner con il trofeo di Miami

Ora inizia la stagione sulla terra rossa, probabilmente la superficie meno congeniale per il suo gioco, ma Jannik guarda al futuro con fiducia, fissando il grande obiettivo: il Roland Garros. E proprio a Parigi questa estate si giocheranno le Olimpiadi, altro appuntamento cerchiato di rosso nel programma di Sinner. L’azzurro da mesi manifesta la volontà di conquistare una medaglia nel torneo a cinque cerchi.

Una volontà apprezzata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Sinner sta riscrivendo la storia. Siamo prima di tutto orgogliosi del suo atteggiamento, oltre che dei suoi risultati sportivi. Da subito il Coni, ma in generale tutto l'ambiente sportivo, è felice nel leggere e sentire questa sua voglia di fare bene a Parigi. C'è un elemento che fa capire la sua intelligenza: i 4 tornei Slam ci sono tutti gli anni, mentre i Giochi arrivano una volta ogni 4 anni, quindi devi essere in forma in quel determinato momento”, le parole del numero uno dello sport italiano a margine di un evento nel Salone d’Onore.

Ecco, quindi, l’idea di un Sinner portabandiera a Parigi. Malagò afferma: “Il mondo dello sport apprezza che ci sia una regola non scritta che chi ha vinto un oro olimpico rappresenti il Paese”. Poi l’apertura: “Non dimenticate che ci sono anche i portabandiera della cerimonia di chiusura, non sottovalutate questo”.

Il Coni pare così orientato a scegliere un campione olimpico per la cerimonia di apertura dei Giochi, puntando su Jannik per quella di chiusura.