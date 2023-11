Sinner si ritira da Parigi Bercy. L’ultimo match finito a notte fonda: è polemica sugli orari

Parigi, 2 novembre 2023 – Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Parigi Bercy. Salta quindi il match di ottavi di finale contro l’australiano Alex De Minaur, in programma alle 17.

La notizia era nell’aria. La notte scorsa, reduce dal match contro Mackenzie McDonald, conclusosi dopo tre set alle 2.36, l’azzurro numero 4 del mondo aveva messo in dubbio la propria presenza oggi in campo: “Non so se giocherò gli ottavi di finale, vedrò quando mi sveglierò. Comunque ringrazio i tifosi che sono rimasti fino a così tardi”, le parole di Sinner, il quale si è mostrato molto critico nei confronti dell'organizzazione del Masters 1000 parigino, che ha programmato ben sei partite dalle 11 in poi sul Centrale. Match che poi si protraggono fino a notte inoltrata. E questo crea problemi, basti pensare che il 22enne, tra massaggi e allenamento defaticante post match contro McDonald, è andato a letto solo alle 5 di questa mattina.

Una situazione al limite commentata così sui social dal tennista italiano

Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita. — Jannik Sinner (@janniksin) November 2, 2023

Affidato ai social anche il commento dell'allenatore di Sinner, Darren Cahill: "Felice per la vittoria di Jannik, ma non c'è nessuna attenzione per il benessere dei giocatori col programma di Parigi”. Durissimo con gli organizzatori di Parigi-Bercy è stato il norvegese Casper Ruud: “Bravi, bel modo di aiutare uno dei migliori giocatori al mondo - ha detto Ruud riferendosi a Sinner - a recuperare ed essere il più pronto possibile, quando ha terminato la sua partita precedente alle 2.36 di questa mattina. 14,5 ore per recuperare... che farsa”.

Quella degli orari al limite del Masters 1000 parigino è una storia che si ripete da molti anni. Secondo l’ex capitano di Coppa Davis Paolo Bertolucci “finché siamo all'aperto e ci sono dei problemi meteo per cui vengono rimandate delle partite ok, ma indoor questo non deve capitare. Una mancanza di rispetto per spettatori e giocatori che rischiano infortuni. Ma a Parigi continuano imperterriti, come se non fossero del mestiere. Il ritiro di Sinner? Da un lato spiace molto – il commento di Bertolucci – perché sarebbe stato importante averlo oggi in campo, dall'altro sono contento perché vuol dire che forse qualcuno aprirà gli occhi e capirà di aver commesso un'ingiustizia sportiva".

Ora Sinner potrà prepararsi al meglio per le Atp Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre e dove arriverà da numero 4 del mondo.