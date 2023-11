Sinner avanti tutta: batte in rimonta McDonald e vola agli ottavi del Masters 1000 di Parigi L’azzurro numero 4 del mondo ha sconfitto l’americano in tre set in un match chiuso alle 2.30 di notte. Oggi la sfida contro De Minaur. Dopo Alcaraz, fuori anche Medvedev. Esordio sul velluto per Djokovic