Sinner a Sanremo? Binaghi: “Sarei deluso se ci andasse, va protetto”

Roma, 30 gennaio 2024 – Tutti lo vogliono. E si fa subito movimentato il primo pomeriggio italiano da campione Slam per Jannik Sinner. Sì, perché partito il corteggiamento per il Festival di Sanremo da parte di Amadeus, arriva la contromossa di Angelo Binaghi: “Se Jannik andasse al Festival di Sanremo sarebbe una delusione _ commenta il presidente Fitp a margine dell'evento ‘Rapporto Sport 2023’ al Foro Italico -. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi”.

L’incontro con Meloni, cosa si sono detti

"Anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe andare - dice ancora Binaghi - ma Sinner va protetto da tutti: da dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da Sanremo. Mi ci metto io a petto nudo se serve. Se tutti insieme vogliamo una scrivere storia diversa dobbiamo proteggerlo”.

"Quello con la Premier Meloni è stato un bellissimo incontro - prosegue poi Binaghi - C'è stato un lungo confronto tra due persone con grande personalità e intelligenza seppur di generazioni differenti. Due forti personalità vincenti. Io facevo da arbitro”.

Secondo il presidente Fitp “non si può più lasciare Jannik da solo, arrivo dall'altro capo del mondo, c'è un livello di popolarità raggiunto che non avrei mai immaginato”.

E poi conclude: "Lui è un personaggio molto positivo anche al di fuori del tennis e dello sport. Alla Premier Meloni ho detto che mi auguro sia uno straordinario strumento per trasmettere concetti positivi soprattutto alle nuove generazioni. Sinner è un italiano diverso dallo stereotipo al quale siamo abituati”.