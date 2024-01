Sinner oggi in Italia, subito l’incontro con Meloni. Il programma degli appuntamenti istituzionali

Roma, 30 gennaio 2024 – L’Italia aspetta il ritorno dell’eroe. Jannik Sinner, reduce dal trionfo agli Australian Open 2024, è atteso oggi a Roma con un volo che atterrerà alle 12.40. Nessun tappeto rosso per il tennista italiano – il primo a vincere uno slam dopo Panatta – che non ama le passerelle. Secondo il Corriere dello Sport Sinner sarà prelevato sottobordo, per il primo dei suoi appuntamenti istituzionali. Il 22enne altoatesino sarà ospite di Giorgia Meloni oggi a Palazzo Chigi. L’incontro è previsto intorno alle 15.30. Domani pomeriggio invece sarà ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale, insieme alla squadra italiana che ha vinto la Coppa Davis (con lui Musetti, Sonego, Arnaldi, Bolelli e coach Volandri). Sempre domani è prevista una conferenza stampa con il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nella sede della Fit alla 15.

Diventato in poche ore icona dello sport italiano, Sinner dovrà decidere sulle tante richieste di interviste e apparizioni tv. Non ultima quella di Amadeus, che lo vuole in tutti modi sul palco di Sanremo 2024 (dal 6 al 10 febbraio). “Non devi cantare o ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani”, ha assicurato il direttore artistico del Festival per smontare le perplessità del tennista azzurro. Sinner si è cancellato dal tabellone del torneo di Marsiglia, in programma proprio nei giorni del Festival. Che sia un sì?

Intanto il Rosso di Sesto Pusteria si becca i complimenti di Papa Francesco che dà lezioni di tennis e di vita. "Sembrerebbe che nel tennis la sfida tra giocatori abbia a che vedere soprattutto con il desiderio di prevalere sull'avversario – ha detto il Pontefice ricevendo la delegazione del Real Club de Tenis Barcelona, in occasione dei 125 anni del club sportivo –; in realtà, fin dalla sua origine inglese, è espressione dell'apertura dei fondatori a ciò che di buono poteva venire dall'esterno e a un dialogo con altre culture. Nel tennis, come nella vita, non possiamo vincere sempre, ma sarà una sfida che arricchisce se, giocando in modo educato e secondo le regole”. Il sorriso e la gentilezza fanno di Sinner l’emblema del fair play e deve averlo notato anche il Santo Padre che gli ha riservato i complimenti per la vittoria a Melbourne.