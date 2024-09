Us Open 2024, gli italiani in campo oggi lunedì 26 agosto: tocca a Musetti e Berrettini. Orari e dove vedere i match in tv

New York, 26 agosto 2024 - È il giorno del debutto degli italiani agli Us Open. Protagonisti quattro degli otto azzurri impegnati nel tabellone maschile di questa edizione del torneo che si svolge sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Stiamo parlando di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luca Nardi e Luciano Darderi. Il fresco bronzo alle Olimpiadi di Parigi affronta un ostacolo tutt'altro che banale come l'americano Reilly Opelka, che nei tre precedenti finora collezionati lo ha sempre battuto, peraltro senza mai concedergli neppure un set. Il tennista romano invece sfida lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas: i due si sono già scontrati tre anni fa sul cemento di Cincinnati, con il nostro portacolori a imporsi. Nardi troverà dall'altra parte della rete l'iberico Roberto Bautista Agut, mentre Darderi è atteso dal duello con l'argentino Sebastian Baez, che lo ha sconfitto a luglio sulla terra di Amburgo, oltre che in altre due occasioni (anche un successo per l'azzurro).

Orari e dove vedere le partite

Il primo a scendere in campo sarà Luca Nardi, protagonista alle 17 (ora italiana) sul Campo 14. L'incontro con Roberto Bautista Agut verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Matteo Berrettini disputerà il proprio match contro Albert Ramos-Vinolas: trattandosi della seconda partita del programma del Campo 7, non prenderà il via prima delle 18.30 (ora italiana). La sfida sarà visibile in diretta tv su Supertennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Max (205), e in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Subito dopo il romano ecco Lorenzo Musetti, impegnato contro Reilly Opelka non prima delle 20.15 (ora italiana). La partita del tennista nativo di Carrara sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis TV e Sky Sport Uno, e in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Infine, Darderi-Baez sarà il quarto match di scena sul Campo 4: il che significa che comincerà non prima delle 21.30 (ora italiana). L'incontro sarà visibile in diretta tv su Supertennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

