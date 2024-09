Us Open 2024, gli italiani in campo: orari e dove vedere le sfide di Arnaldi e Cobolli

New York, 31 agosto 2024 - Oltre a Jannik Sinner, impegnato contro l'australiano Christopher O'Connell, altri due italiani sono pronti a scendere in campo nel terzo turno degli Us Open. Si tratta di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, che se la vedranno rispettivamente con Jordan Thompson e Daniil Medvedev. Il primo è reduce dalle vittorie contro l'americano Zachary Svajda e il russo Roman Safiullin, mentre il secondo dai successi ai danni dell'oceanico James Duckworth e del belga Zizou Bergs. Per Arnaldi l'obiettivo è quello di replicare il risultato ottenuto l'anno passato, quando sui campi in cemento di Flushing Meadows riuscì a qualificarsi agli ottavi di finale, prima di essere sconfitto da Carlos Alcaraz. Cobolli invece ha già raggiunto un traguardo per lui inedito a New York, ma non vuole assolutamente fermarsi, anche se l'ostacolo che ha di fronte si chiama Medvedev, che nei turni precedenti ha battuto Dusan Lajovic e Fabian Marozsan. I due non si sono mai affrontati fino a questo momento. Non ci sono precedenti neppure fra Arnaldi e Thompson, che si presenta alla sfida con il nostro portacolori dopo aver mandato al tappeto Constant Lestienne e Hubert Hurkacz.

Orari e dove vedere le partite

Matteo Arnaldi sarà protagonista oggi, sabato 31 agosto, nel quarto e ultimo match in programma sul Grandstand. Il che significa che la partita del nativo di Sanremo comincerà non prima delle 23 (ora italiana). L'incontro con Jordan Thompson verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 252, oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Per quanto concerne invece Flavio Cobolli, sarà impegnato nel secondo match di giornata dall'1 di notte (ora italiana) all'Arthur Ashe Stadium. La sfida con Daniil Medvedev non inizierà prima delle 2:15 e sarà visibile su Supertennis TV, Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

