Musetti-Nakashima oggi agli Us Open: orario e dove vedere la partita in tv

New York, 30 agosto 2024 – L'unico italiano a scendere in campo nella giornata odierna nel terzo turno degli Us Open sarà Lorenzo Musetti, che affronterà Brandon Nakashima. Il bronzo olimpico a Parigi 2024 è reduce dal successo in rimonta ai danni di Miomir Kecmanovic, sconfitto con il risultato di 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5 dopo 3 ore e 50 minuti di gioco e dopo che il serbo ha avuto sulla racchetta due match point. Al primo turno del torneo che si svolge sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, il nativo di Carrara ha avuto ragione dello statunitense Reilly Opelka, ko con il punteggio di 7-6, 1-6, 6-1, 7-5. Adesso la sfida ad un altro tennista a stelle e strisce come Nakashima, che proviene dall'affermazione contro il francese Arthur Cazaux per 6-4, 6-4, 6-2, mentre nel primo turno il classe 2001 ha mandato al tappeto il danese Holger Rune, senza concedergli neppure un set. Insomma, Musetti si troverà davanti un avversario estremamente in forma e motivato a fare più strada possibile nello slam di casa.

L'unico precedente fra i due

L'unico precedente fra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima si è disputato quest'anno, sull'erba del Queen's agli ottavi di finale: a festeggiare la vittoria è stato il nostro portacolori, che si è imposto con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4.

I precedenti di Musetti agli Us Open

Non è la prima volta in carriera che Lorenzo Musetti raggiunge il terzo turno agli Us Open. E' già successo nel 2022, quando però la sua corsa venne interrotta dal bielorusso Ilya Ivashka. Nel 2021 invece l'avventura a New York del toscano si fermò al secondo turno di fronte a Reilly Opelka. L'anno scorso a battere l'azzurro fu Titouan Droguet già al primo turno.

Orario e dove vedere la sfida

Lorenzo Musetti sarà protagonista nel quarto match di giornata in programma oggi (venerdì 30 agosto) sul Campo 12. L'incontro con Brandon Nakashima prenderà il via quindi non prima delle 21.30 (ora italiana) e verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport 251, oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

FRANCESCO BOCCHINI