Wimbledon 2025, gli italiani in campo oggi mercoledì 2 luglio: programma e orari tv

Londra, 2 luglio 2025 – Un Wimbledon di luci e ombre fino a qui per gli azzurri. Jannik Sinner ha vinto agilmente il suo primo turno nel derby contro Nardi, ma la compagine italiana ha perso immediatamente Lorenzo Musetti, sconfitto da Basilashvili all’esordio nel torneo. Il tennista toscano ha evidentemente patito l’infortunio del Roland Garros e non ha potuto prepararsi in maniera adeguata a Wimbledon, perdendo una partita spenta e poco vivace, senza i suoi soliti colpi, anche a causa di un virus intestinale. Sconfitto ieri anche Matteo Berrettini, un’altra carta azzurra importante uscita, mentre è finito subito il torneo pure di Arnaldi e Zeppieri. Impresa, invece, di Elisabetta Cocciaretto che ha eliminato in due set Pegula (testa di serie numero 3) e vittorie di Sonego e Cobolli tra i maschi. Nella giornata di mercoledì in campo tre italiani: Darderi, Bellucci e Paolini.

Jasmine Paolini

Il programma di giornata

Un po’ una sorpresa il britannico Fery, che si è spinto al secondo turno di Wimbledon nonostante la posizione numero 461 nelle classifiche mondiali. Ottima la vittoria al primo turno contro l’australiano Popyrin per Fery che dunque sembra in grado di poter dare filo da torcere a un Darderi reduce dalla maratona di cinque set contro il russo Safiullin. Non ci sono precedenti tra i due e la partita si preannuncia un rebus assoluto, magari con contorni spettacolari. Gli organizzatori hanno inserito l’incontro come quarto match sul campo 2 attorno alle 18/18.30. Compito non semplice per Mattia Bellucci. Il tennista mancino avrà di fronte al secondo turno il ceco Jiri Lehecka, numero 25 al mondo e reduce dalla sconfitta in finale al Queen’s per mano di Carlos Alcaraz. Insomma, match proibitivo per l’azzurro che al primo turno ha sconfitto in cinque set il britannico Crawford, mettendo in mostra il suo tennis fuori dagli schemi. Servirà una grande partita per provare a giocarsela e l'estro di Mattia può fornire qualche speranza. Il programma prevede questa partita come terzo match sul campo 12 verso le 18 del pomeriggio. In campo femminile, infine, torna in campo Jasmine Paolini che affronterà la numero 80 al mondo Rakhimova. Jasmine ha faticato più del previsto a battere Sevastova, vittoria al terzo set, e anche Rakhimova ha dovuto lottare al parziale decisivo contro la giapponese Ito: potrebbe essere una partita da non sottovalutare. Da segnalare il buon torneo della russa a Eastbourne, dove si è spinta fino ai quarti di finale sconfitta da Pavluychenkova al terzo parziale. La partita è stata inserita come terzo match sul campo tre dopo Tomova-Kartal e Rublev-Harris. Orario d’inizio attorno alle 16.30.

Dove vedere Wimbledon in tv

Il torneo di Wimbledon è una esclusiva dei canali Sky Sport. Sky Sport 1, 201, Sky Sport Tennis, 203, e Sky Sport Arena, 204, saranno i canali di riferimento a cui aggiungere i canali Sky Wimbledon dal 251 al 256 del bouquet della pay tv. In streaming su Sky Go e Now Tv.

