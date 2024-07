Wimbledon, i risultati degli italiani nella seconda giornata del secondo turno

Londra, 4 luglio 2024 – Dopo la strepitosa partita di ieri che ha visto contrapposti Jannik Sinner e Matteo Berrettini, nella quale entrambi i tennisti italiani si sono dati battaglia fino al tie-break del quarto set, oggi è andato in scena un altro derby italiano: questa volta, però ad affrontarsi c’erano Darderi e Musetti. Il match tra i due è stato intenso, tanto che i set giocati sono stati ben 5, ma alla fine a prevalere è stato il tennista di Carrara, che ha sconfitto l’avversario 3-2 (6-4, 4-6, 6-7, 6-4, 6-4). Dopo i primi due game nei quali entrambi hanno tenuto l’avversario “a zero”, il match è rimasto in equilibrio fino al decimo game, quando, sul risultato di 5-4 per Lorenzo, è arrivato il primo break da parte del ligure, che ha portato a casa il primo set. Nel secondo set, Musetti è stato costretto ad annullare subito una palla break, mentre nel secondo game Darderi ne ha annullato addirittura 5, riuscendo a mantenere il turno di servizio. Il terzo game ha visto il break dell’italo-argentino, che poi ha mantenuto il turno di servizio e ha trovato il secondo break nel game successivo. Successivamente, Musetti ha accorciato le distanze, ma a vincere il secondo set è stato Darderi. Stesso discorso per il terzo set, nel quale, tuttavia, si è arrivati al tie-break, con la vittoria dell’italo-argentino. Da quel momento in poi, Musetti è tornato in cattedra e ha vinto i successivi due set entrambi per 6-4, aggiudicandosi la vittoria e il passaggio al terzo turno, nel quale affronterà l’argentino Comesana (che al primo turno ha eliminato Rublev), tenendo vive le speranze di essere in campo anche durante la seconda settimana. Niente da fare, invece, per Cobolli, che esce al secondo turno contro la testa di serie numero 24 Alejandro Tabilo. Il tennista italiano gioca una partita alla pari con l’avversario, ma alla fine è costretto a cedere: 6-7, 6-7, 6-4, 6-4, 4-6 il risultato finale. Nei primi due set, Flavio ha giocato un ottimo tennis, che gli ha permesso di arrivare in entrambi al tie-break, ma in entrambi i momenti cruciali è venuta fuori l’esperienza del cileno, che è riuscito a portare i due set a casa. L’italiano, tuttavia, è stato bravo a rimanere dentro il match e a non mollare, e in avvio di terzo set ha trovato il break che gli ha permesso successivamente di vincere il set. Il quarto set è andato come il terzo, con Flavio che ha strappato il turno di servizio all’avversario e poi ha concluso il set vincendo 6-4. Purtroppo, però, nel quarto game del quinto set Cobolli ha perso il turno di battuta, e Tabilo, mantenendo il suo, ha trionfato. Nella giornata di domani torneranno in campo Sinner e Fognini: Fabio sarà impegnato contro Bautista Agut (che ha sconfitto Sonego), mentre Jannik affronterà Kecmanovic.

