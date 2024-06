Basket, amichevole Spagna-Italia: orario e dove vederla

Madrid, 24 giugno 2024 – Archiviata la bella serata di Trento e la convincente prestazione contro la Georgia, l'Italbasket si è trasferita in giornata a Madrid dove domani, martedì 25 giugno, disputerà la seconda delle due amichevoli in programma prima del Pre Olimpico. Gli Azzurri affronteranno la Spagna al WiZink Center (ore 19, live Sky Sport Arena e Now). In un’estate così densa di impegni concentrati in poche settimane, la Nazionale dovrà far tesoro di ogni minuto ed è per questo che la squadra farà ritorno in Italia già dopo il match contro gli iberici per poi ripartire mercoledì 26 giugno alla volta di Miami, in Florida. Due giorni di allenamenti e il nuovo trasferimento a San Juan, capitale del Portorico, il 29 giugno. Prima dell’esordio contro il Bahrain (2 luglio) però, c’è da affrontare una delle più affascinanti sfide a livello europeo, una delle classiche per eccellenza del basket per Nazionali.

68° volta contro gli spagnoli

A Madrid, Spagna-Italia vivrà il suo atto numero 68 dal 1950 (vittoria Azzurra in amichevole a Nizza col punteggio di 41-35). Ultimamente le due formazioni si sono incrociate diverse volte spartendosi la posta in palio nel doppio confronto valevole per le qualificazioni al Mondiale filippino del 2023: sconfitta a Pesaro dopo un supplementare 84-88 e vittoria a Caceres 68-72. Campioni d’Europa in carica, gli spagnoli cercheranno di raggiungere Parigi 2024 attraverso il torneo Pre Olimpico che si giocherà a Valencia e che comprende anche Libano e Angola (nel gironcino della Spagna), Bahamas, Polonia e Finlandia. Dopo aver vinto la rassegna continentale nel 2022 in finale contro la Francia, gli iberici hanno mancato al Mondiale l’accesso diretto ai Giochi 2024. Nuovo derby tecnico tra Gianmarco Pozzecco e Sergio Scariolo, che siede sulla panca della “Roja” ormai dal lontano 2015, anno in cui è cominciato un ciclo che ha portato l’allenatore bresciano a conquistare con la Spagna un Argento e un bronzo olimpici, un Mondiale, quattro ori e un bronzo europei.

Il roster iberico

Nel roster spagnolo, ancora composto da 15 elementi (tagliati oggi Sima, Yusta e Salvò), figurano ben 10 giocatori campioni d’Europa nel 2022: i fratelli Hernangomez, Fernandez, Brown, Garuba, Parra, Pradilla, Diaz, Brizuela e Lopez-Arostegui. A questi va aggiunta l’esperienza di Sergio Llull. Ultimo giro di valzer con la Spagna per Rudy Fernandez, due volte campione del Mondo, quattro volte campione d’Europa e tre volte vincitore dell’Eurolega con il Real Madrid, tra le altre (tante) coppe. Dodicesima gara di sempre a Madrid per gli Azzurri ma solo la terza contro la Spagna: amichevoli nel 1952 e nel 1969 e sfida Mondiale nel 1986 con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. In totale, sono 7 i match vinti in Castilla (4 sconfitte). Il 24 dicembre 1997 match amichevole contro il Real Madrid perso 71-64.

