Basket Serie A, inizia il campionato con Reggio Emilia-Trento, Trapani-Bologna e Sassari-Scafati

Bologna, 28 settembre 2024 – A una settimana dalla Supercoppa che ha visto trionfare l’EA7 Emporio Armani Milano in quel di Casalecchio di Reno, il campionato di Serie A di basket di Serie A è pronto a salpare. La prima palla a due della nuova stagione sarà sabato sera alle 19.30, al Pala Bigi di Reggio Emilia, e darà il via al match tra la Unahotels padrona di casa e la Dolomiti Energia Trento (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, reduce dal ko in volata all’esordio in Eurocup (ai bianconeri non sono bastati i 32 punti del neoarrivato Jordan Ford). Due squadre che in estate hanno rinnovato profondamente i loro roster (basti pensare che Trento ha cambiato ben otto giocatori e Reggio sei) ma che puntano comunque a un posto nella griglia delle prime otto. Alle 20 (diretta su DAZN ed Eurosport 2), scenderà invece in campo l’assai ambiziosa neopromossa Trapani Shark, che comincerà subito con un big match contro la Virtus Sergafredo Bologna: la compagine siciliana del vulcanico presidente Valerio Antonini, che dopo aver piazzato importanti colpi già sul finale della scorsa stagione e aver conquistato brillantemente la promozione, si candida subito al ruolo di sorpresa del campionato: innesti come quello di Tibor Pleiss e Langston Galloway rendono senza dubbio il roster dei siciliani sulla carta già molto competitivo. Dall’altra parte c’è invece una Virtus che punta ancora al ruolo di contender di Milano e che in estate si è rinnovata e rinforzata con acquisti di primissimo livello, tra cui spicca il fuoriclasse Will Clyburn. A chiudere il trittico di anticipi della prima giornata, la sfida delle 21 (diretta su Eurosport 2 e DAZN) tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e la Givova Scafati, altre due squadre reduce da un forte restyling estivo e pronte a giocarsi tutte le loro carte per ben figurare.

La domenica si aprirà poi con il match tutto a tinte biancorosse, alle 12 (diretta su Eurosport 2 e DAZN), tra la Pallacanestro Trieste neopromossa e l’EA7 Emporio Armani Milano: i meneghini partono ancora una volta con i favori del pronostico finale e che hanno dimostrato di essere la squadra da battere anche in Supercoppa. Il roster ha qualità e profondità senza eguali in Serie A anche se ovviamente gli uomini di Messina dovranno affrontare – al pari della Virtus Bologna – la probante stagione di Eurolega. Trieste cerca invece una salvezza tranquilla con licenza magari di stupire. Alle 17 (gara in diretta su DAZN), al PalaFerraris di Casale Monferrato, la Bertram Yatchs Tortona – chiamata al riscatto dopo una stagione un po’ altalenante – ospiterà la Vanoli Basket Cremona, la quale parte con l’obiettivo di una salvezza tranquilla dopo aver allestito un roster sulla carta competitivo per l’obiettivo. Alle 17.30 (diretta su DAZN) il primo derby della stagione, quello veneto tra l’Umana Reyer Venezia – galvanizzata dalla vittoria contro Salonicco all’esordio in Eurocup – e la Nutribullet Treviso, chiamata al riscatto dopo l’ultimo campionato giocato sottotono. Altro giro e altro derby alle 18.15 (diretta su DAZN e in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre) tra la Germani Brescia, che ha allestito un roster qualitativo e atletico, e la Openjobmetis Varese, altrettanto rinnovata e affidata all’esordiente coach argentino Herman Mandole. A chiudere il quadro della prima giornata, il match delle 19 (diretta su DAZN) tra l’Estra Pistoia, la cui nuova proprietà in estate – dopo una stagione eccellente – ha scelto comunque di rivoluzionare tutto salutando anche coach Brienza (miglior allenatore dell’ultima Serie A), e il Napoli Basket che in Supercoppa contro la Virtus ha fatto vedere sprazzi di potenzialità non indifferenti grazie soprattutto alla classe di giocatori come l’ex Milano Pangos e dello statunitense Copeland.