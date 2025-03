Basket, Serie A: le gare della 24esima giornata e dove vederle

Bologna, 29 marzo 2025 – Sarà una ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di basket modello “spezzatino”: il turno si dipanerà infatti si dipanerà su ben tre giorni. Si parte con la sfida in programma questa sera alle ore 20 al PalaSerradimigni (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e su Eurosport 2): la Dinamo Banco di Sardegna Sassari padrona di casa – che ha rialzato la testa dopo i successi ottenuti contro Treviso e Cremona – se la dovrà vedere con i Trapani Shark, che viene da quattro successi di fila e proprio una settimana fa, dopo aver superato Brescia, ha ottenuto uno storico primo posto in solitaria.

Le gare di domenica 30 e lunedì 31 marzo

Domani, domenica 30 marzo, si torna in campo alle 16.30 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e su Eurosport 1) con una sfida dal grandissimo peso specifico nella lotta salvezza: la Openjobmetis Varese ospiterà tra le mura amiche dell’Itelyum Arena di Masnago la Givova Scafati. I biancorossi, che in settimana hanno accolto Ethan Esposito, in arrivo da Verona, e hanno salutato Nicolò Virginio, che farà il percorso inverso in direzione della città scaligera, stanno attraversando un periodo di grande crisi, testimoniato da una striscia negativa di otto ko di fila, mentre Scafati – che ha salutato la sua punta di diamante Rob Gray – cercherà un successo che manca da quattro gare. Punti salvezza li cerca anche la Vanoli Cremona che, dopo il passo falso con la Dinamo Sassari, giocherà in casa alle 17.30 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) una sfida tutta a tinte biancoblù contro la Nutribullet Treviso, rinfrancata dopo aver piegato in volata Varese. Si sale decisamente di quota per il match delle 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e in chiaro su DMAX, canale numero 52 del bouquet del digitale terrestre) tra due formazioni in cerca di riscatto come la Dolimiti Energia Trentino padrona di casa e la Germani Brescia, che si presentano alla palla a due dopo i passi falsi con Milano e Trapani. Tre quarti d’ora più tardi, alle ore 19 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), il fanalino di coda Estra Pistoia, che ha perso quattro delle ultime cinque gare, e la Pallacanestro Trieste si sfideranno al PalaCarrara, casa dei toscani, nelle cui file dovrebbe esserci l’esordio dello statunitense neoarrivato Kadeem Allen. L’ultima sfida domenicale sarà alle 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) e avrà un peso specifico non indifferente per la corsa ai playoff: al Taliercio di Mestre, l’Umana Reyer Venezia – tra le squadre più in forma del momento come dimostrano le cinque vittorie di fila raggiunte -se la vedrà con la Bertram Tortona, che in settimana ha agguantato uno storico quarto di finale in Basketball Champions League.

La giornata terminerà poi lunedì 31 marzo con una doppia sfida: alla Segafredo Arena di Bologna, alle 19.45 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), la Virtus, rinfrancata dal ritorno al successo in Eurolega contro Berlino, giocherà il derby emiliano contro la Unahotels Reggio Emilia – che in settimana ha raggiunto i quarti di Champions – mentre alle 20.30 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) Napoli giocherà in casa contro un’EA7 Emporio Armani Milano ferita dal doppio e pesante ko di Eurolega con Real Madrid e Barcellona.