Basket Serie A, le partite del turno 7. Orari e dove vederle in tv

Bologna, 9 novembre 2024 – Mandata in archivio un’altra settimana di coppe europee che ha portato in dote qualche colpo importante delle squadre italiane, la Serie A di basket è pronta a ripartire: la prima palla a due della settima giornata si alzerà alle ore 20 oggi al PalaBigi (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) e darà il via alla sfida tra la Unahotels Reggio Emilia e la Bertram Dertona Tortona: gli emiliani si presentano all’appuntamento dopo il secondo ko consecutivo, rimediato in volata contro Pistoia, mentre i piemontesi hanno perso in settimana sempre al fotofinish i recupero della quarta giornata contro la Virtus Segafredo Bologna. Alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Eurosport 1) si disputerà invece uno dei match di cartello, quello che vedrà opposte due tra le formazioni più sorprendenti in questo inizio di campionato: la Dolomiti Energia Trento, capolista a punteggio pieno e vittoriosa in settimana in Eurocup contro Badalona, affronterà la Pallacanestro Trieste che ha travolto Varese una settimana fa ed è terza con una sola sconfitta a carico.

Le gare di domenica

Domani, domenica 10 novembre, si ripartirà con un’altra gara di blasone: alle 16.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Eurosport 2), infatti, l’EA7 Emporio Armani Milano – galvanizzata dal preziosissimo successo ottenuto in Eurolega contro il Real Madrid – affronterà all’Unipol Forum di Assago l’Umana Reyer Venezia che invece, anche a causa delle tante, pesanti, assenze, ha rimediato un pesante ko in Eurocup contro l’Hapoel Tel Aviv. Nelle file dell’Olimpia ci sarà quasi certamente la prima in campionato di Nico Mannion, protagonista di un ottimo esordio in biancorosso contro il Real. Alle 17 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), invece, andrà in scena la sfida tra la due formazioni che cercano quasi disperatamente punti: la Nutribullet Treviso, che ha perso gli ultimi cinque incontri disputati, e la Givova Scafati, ko in quattro delle ultime cinque uscite. Cerca punti preziosi per risollevarsi anche la Vanoli Cremona che ha all’attivo una sola vittoria. L’avversario nella gara in programma alle 17.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) non è però uno dei più abbordabili perché si tratta della Germani Brescia, ferita dal ko rimediato a Trapani. Per cercare di risollevarsi, la formazione cremonese guidata da coach Cavina in settimana si è rinforzata con l’ingaggio dell’esterno Peyton Willis, esterno dotato di grande talento e già visto con ottimi risultati a Pistoia la scorsa stagione. I Trapani Shark, dopo la già citata vittoria contro Brescia, ospiterà in terra siciliana il fanalino di coda Napoli Basket, ancora fermo a quota zero punti e coach Milicic in bilico: palla a due alle ore 18.15 con diretta tv su DAZN e DMAX, visibile sul canale 52 del digitale terrestre. Alle 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), in quel di Masnago, ci sarà invece la gara tra la Openjobmetis Varese, rimasta orfana di Mannion e in attesa di nuovi rinforzi (il nome più caldo è quello dell’ex Avellino e Milano Keifer Sykes), affronterà la capolista imbattuta Virtus Bologna, che in settimana ha piegato Tortona ma è anche tornata al successo in Eurolega battendo il Maccabi Tel Aviv. A chiudere la giornata sarà poi la sfida delle 20 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che ha chiuso a punteggio pieno il girone di FIBA Europe Cup, e l’Estra Pistoia: sulla panchina della formazione toscana, che in settimana ha licenziato per giusta causa coach Dante Calabria, ci sarà l’esordio di Zare Markovski.