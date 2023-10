Basket, Serie A: la Virtus sbanca Napoli e aggancia nuovamente Venezia

Napoli, 30 ottobre 2023 – Il primato in solitaria dell’Umana Reyer Venezia è durato l’arco temporale di poco più di ventiquattro ore. Con una notevole prova di forza, infatti, la Virtus Segafredo Bologna ha sbancato Napoli battendo la GeVi 88-75. La serata dedicata al ricordo di Diego Armando Maradona – di cui ricorreva oggi l’anniversario della nascita – si è ben presto trasformata in un assolo dei bianconeri, che nel secondo quarto hanno cambiato passo stringendo le maglie difensive in maniera a dir poco efficace e producendo a suon di canestri un parziale di 19-0 che ha spaccato in due la partita. Le cose già prima dell’intervallo si sono quindi messe in discesa per gli uomini di Luca Banchi che, grazie a un’eccellente prova corale, hanno dominato in ogni voce statistica, vincendo 36-29 la battaglia a rimbalzo, recuperando ben 17 palloni sui 20 gettati alle ortiche dalla GeVi Napoli e mandando ben cinque giocatori in doppia cifra: a brillare sul fronte dei singoli, in una serata in cui la Virtus Bologna ha ricevuto un grande contributo dalla panchina, è stato Jordan Mickey, il quale ha chiuso con un bottino di 17 punti conditi da 14 rimbalzi. Sempre in uscita dalla panchina, si è fatto notare anche Awudu Abass con 11 punti, mentre il migliore tra i partiti in quintetto in casa Segafredo è stato Marco Belinelli che ha prodotto 14 punti in 18 minuti. Chiaro è che il successo messo in ghiaccio con largo anticipo ha permesso a coach Banchi di concedere ampio riposo ai titolari, anche in vista del prossimo impegno di Eurolega contro l’Anadolu Efes Istanbul. Gli ultimi a mollare nelle file della GeVi, che sembrava essere partita con il piede giusto, sono stati invece Tomislav Zubcic, autore di 20 punti, 7 rimbalzi ma anche 6 palle perse, e Tyler Ennis, il quale è partito con il freno a mano tirato ma ha chiuso a quota 16 punti.

La cronaca della gara

Napoli è scesa in campo con il giusto piglio e, spinta da una buona difesa, ha cercato di mettere pressione alla Virtus. Bologna non si è però fatta intimidire, ha ben presto alzato i giri del motore, mettendo la testa avanti prima con una tripla di Belinelli (12-14) e poi con il canestro di Pajola che ha messo il punto esclamativo sul primo quarto (22-23), replicando ai guizzi di un Tomislav Zubic decisamente in palla sin da subito (8 punti nei primi 10’ per lui). Il vero cambio di passo è però arrivato nella seconda frazione, nella quale la Virtus ha eretto un muro difensivo che ha mandato in tilt Napoli: i partenopei hanno infatti iniziato perdere palloni in serie, prestando il fianco alla velocità dei contropiedisti bianconeri che hanno così confezionato un tramortente 19-0 (partiti con il canestro di Pajola a fine primo quarto) che ha portato la Segafredo al +18 (40-22). Toccato anche il +20, gli uomini di Banchi sono poi tornati negli spogliatoi sul 28-46, al termine di un quarto in cui hanno concesso soltanto sei punti ai padroni di casa. Un cuscinetto di vantaggio piuttosto rassicurante, che ha permesso alla Virtus di gestire nella ripresa i generosi tentativi di rimonta dei partenopei, che sono rimasti aggrappati alle folate offensive di Jaworoski, Zubcic e Pullen, ma non sono più riusciti a spingersi oltre il -13 finale.