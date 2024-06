Boston campione Nba: Dallas ko 4-1 nelle Finals. È il 18esimo titolo

Milano, 18 giugno 2024 - Boston è campione. I Celtics conquistano il loro 18esimo titolo Nba battendo Dallas in gara 5 al TD Garden, dove il match va in archivio sul 106-88. Dopo la netta affermazione dei Mavericks nel match precedente, la formazione di coach Mazzulla mette immediatamente in chiaro le cose, con un primo tempo chiuso sul +21. Di fatto, la partita è già decisa, visto che nella ripresa si segna pochissimo su entrambi i lati del campo e ai locali basta amministrare il vantaggio per festeggiare l'anello, arrivato al termine di una stagione e dei playoff dominati. Il grande protagonista di gara 5 è Tatum, che fa registrare una doppia doppia da 35 punti e 11 rimbalzi, ma il titolo di Mvp delle Finals se lo aggiudica Brown, che segna 21 punti e cattura 8 rimbalzi nell'ultimo atto. Dall'altra parte prove non convincenti per Doncic (che comunque è autore di una doppia doppia da 28 punti e 12 rimbalzi, ma con -19 di plus-minus) e Irving, con il grande ex a concludere con 15 punti e 5/16 al tiro.

Il racconto del match

Boston comincia con le marce alte: i punti di Holiday e la bomba di Horford valgono il 9-2. Dopo il +8 firmato da Brown, ci pensa Green ad accorciare lo scarto con due triple consecutive. Irving, Doncic ed Exum fanno anche -1, prima del break di 9-0 dei Celtics che fissa il risultato sul 28-19 al 12'. In apertura di seconda frazione, i padroni di casa provano ad assestare il colpo decisivo a Dallas. Hauser, Brown e Holiday vanno a bersaglio da 3 e i texani scivolano anche a -14. Le iniziative di Irving tengono in linea di galleggiamento i Mavericks, nonostante l'apporto offensivo sull'altro fronte di Tatum. In qualche modo la truppa di coach Kidd si riaffaccia a -9, ma è solo un fuoco di paglia: negli ultimi 3'30'' del secondo periodo, ecco il parziale di 19-7 di Boston, con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla tripla da metà campo allo scadere del primo tempo firmata da Pritchard. All'intervallo, il tabellone luminoso recita 67-46.

In avvio di ripresa, sono i canestri pesanti di White e Horford ad allontanare ulteriormente gli ospiti, che vanno sotto di 26 lunghezze dopo l'appoggio di Holiday. I Mavs abbozzano un tentativo di reazione con Irving e Green, rientrando a -17, che diventa -19 (86-67) al termine del terzo periodo. Doncic prova a non mollare, ma i Celtics - e in particolare Tatum - sono troppo solidi. E così, gli ultimi cinque minuti di gioco diventano una passerella per Boston, che chiude così la serie sul 4-1.

FRANCESCO BOCCHINI